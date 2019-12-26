Şampiyonlar GKV'de ödüllendirildi - Son Dakika
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Şampiyonlar GKV'de ödüllendirildi

6 saat önce

Gaziantep (İHA) Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98.yıl dönümü etkinlikleri kapsamında katıldıkları çeşitli yarışmalarda birincilik elde eden Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları öğrencileri GKV Mütevelli ve Yönetim Kurulu üyeleri Esin İncioğlu ve Osman Kıratlı tarafından ödüllendirildi.

Şampiyonlar GKV'de ödüllendirildi, System.String[]

Gaziantep (İHA) Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98.yıl dönümü etkinlikleri kapsamında katıldıkları çeşitli yarışmalarda birincilik elde eden Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları öğrencileri GKV Mütevelli ve Yönetim Kurulu üyeleri Esin İncioğlu ve Osman Kıratlı tarafından ödüllendirildi.


Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liseleri tarafından düzenlenen Antep Harbi temalı sınıflar arası bilgi yarışmasının kazanan takımına yer alan GKV Özel Fen Lisesi 9B sınıfı öğrencileri; Ayberk Nalbantoğlu, Melike Erikçi, Şeyma Haksever ve Şevval Ekin'e GKV Mütevelli-Yönetim Kurulu Üyesi Osman Kıratlı, Şehitkamil Belediyesi tarafından düzenlenen 25 Aralık Kurutuş Kupasını namağlup unvanla kazanarak şampiyonluğunu ilan eden GKV Özel Liseleri Genç Erkekler Basketbol Takımı'na başarı madalyaları ve sertifikaları GKV Mütevelli-Yönetim Kurulu Üyesi Esin İncioğlu tarafından takdim edildi. Başarılı sporcuları kutlayan GKV Mütevelli ve Yönetim Kurulu üyeleri Esin İncioğlu ve Osman Kıratlı akademik başarıların yanı sıra sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanda elde edilen başarıların öğrencilerin gelecek yaşamını olumlu etkilediğini, takım ruhu ile hareket etme alışkanlığı kazanıldığını ifade ettiler. - GAZİANTEP

Şehitkamil, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 10:29 Kaynak: İHA
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