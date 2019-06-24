Şampiyonlar Karatay'dan çıkacak

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, çocukların fiziksel ve zihinsel anlamda gelişimlerine katkı sağlamayı amaçladıklarını belirterek, "Geleceğin sporcuları ve şampiyonları inşallah Karatay'dan çıkacak" dedi.

Karatay Belediyesi, okulların tatil olmasıyla birlikte çocuk ve gençlerin boş vakitlerinde spor yapmaları, kötü alışkanlıklardan uzak durmaları ve sporcunun yeteneği olduğu branşta kendini daha da geliştirmesi amacıyla bu yıl hayata geçirilen "Karatay Yaz Okulları"nda kesin kayıtlar başladı.

13 BRANŞTA SPOR YAPMA FIRSATI

6 ile 16 yaş aralığındaki çocuk ve gençlerin başvurabildiği projeye büyük ilgi gösteren aileler, Karatay Belediyesi hizmet binasına gelerek çocuklarının kayıtlarını yaptırıyor. 27 Haziran'a kadar devam edecek kayıtlar için çocuklar; 1 Temmuz'dan itibaren başlayacak eğitimler kapsamında öğrenciler futbol, basketbol, voleybol, hentbol, yüzme, Wushu, Kung-Fu, jimnastik, Kick Boks, Karate, Taekwondo, masa tenisi ve Satranç'ın yer aldığı toplam 13 ayrı branştan dilediği alanı seçerek eğitim görecek.

EĞİTİMLER 7 AYRI TESİSTE YAPILACAK

31 Ağustos'a kadar sürecek eğitimler ise Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Saraçoğlu Spor Tesisleri, Cemil Keleşoğlu Lisesi Spor Salonu, Ali Ulvi Kurucu Lisesi Spor Salonu, Yaşar Doğu Ortaokulu Spor Salonu, Fevzi Çakmak Mahallesi Olimpiyat Yüzme Havuzu ve Spor Salonu, Ulubatlı Hasan Mahallesi Spor Salonu ile Celalettin Karatay Kongre ve Gençlik Merkezi'nde yapılacak.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, çocukların yaz tatillerinin en iyi şekilde değerlendirilmesi ve daha sağlıklı bir nesil yetiştirmeye katkı sunmak için "Karatay Yaz Spor Okulları" projesini hayata geçirdiklerini belirterek, çocuk ve gençlerin ilgi duydukları spor branşında daha da ilerlemelerine de imkan sağlamayı arzu ettiklerinin altını çizdi.

ŞAMPİYONLAR KARATAY'DAN ÇIKACAK

Başkan Hasan Kılca, çocuk ve gençleri kötü kötü alışkanlıklardan uzak tutmasının yanı sıra ilgi duydukları spor branşlarındaki yeteneklerini de ortaya çıkacak proje hakkında şunları söyledi: "Yaz Spor Okullarımız için ön kayıtlarımızı almıştık. Bugün itibariyle de kesin kayıtlarımızı alıyoruz. ilgi gösteren tüm evlatlarımıza ve çocuklarının sporla uğraşarak gelişimlerine katkı veren tüm ailelerimize teşekkür ediyorum. Ailelerimiz çocuklarını 13 farklı spor branşta arzu ettikleri alana kayıt yaptırabiliyor. Eğitimlerimiz 1 Temmuz'da başlıyor. İki ay devam edecek projemizle çocuklarımız hem yaz tatillerinde boş vakitlerini değerlendirecek hem de bir spor branşıyla ilgilenecekler. Zira spor çocuklarımızın hem fiziksel hem de zihinsel gelişimlerine önemli katkılar sağlayan önemli bir alan. Dolayısıyla evlatlarımızın sporla ilgilenmelerini istiyoruz ve inanıyoruz ki geleceğin şampiyonları artık Karatay'dan çıkacak. 'Spor ile bir başka Karatay' diyerek tüm çocuklarımızı spor okullarımıza kayıt olmaya davet ediyorum.