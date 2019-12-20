Şampiyonlar Kemerburgaz Kent Ormanı'nda buluşuyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Şampiyonlar Kemerburgaz Kent Ormanı'nda buluşuyor - Son Dakika Spor

Şampiyonlar Kemerburgaz Kent Ormanı'nda buluşuyor

6 saat önce

Vodafone 41. İstanbul Maratonu'nun ilçe şampiyonları 22 Aralık Pazar günü Kemerburgaz Kent Ormanı'nda buluşuyor.

Şampiyonlar Kemerburgaz Kent Ormanı'nda buluşuyor, System.String[]

Vodafone 41. İstanbul Maratonu'nun ilçe şampiyonları 22 Aralık Pazar günü Kemerburgaz Kent Ormanı'nda buluşuyor. Hem maraton hem de 15K sporcularının ilçelerini temsil edeceği 6.4K'lık parkurda koşucular kıyasıya mücadele edecek.


İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından 'İstanbul Senin, Durma Koş' temasıyla 3 Kasım Pazar günü koşulan Vodafone 41. İstanbul Maratonu'nda bu yıl ilk defa ilçe bazlı sıralama sistemi hayata geçirildi. Her sporcunun kendi ilçesinde de derecelendirildiği Maraton'un ardından bu kez ilçe şampiyonları 6.4K'lık parkurda kıyasıya mücadele edecekler. 22 Aralık Pazar günü Kemerburgaz Kent Ormanı'nda gerçekleşecek organizasyonda hem maraton hem de 15K sporcuları yarışacak. Şampiyonların şampiyonunun belirleneceği yarışta, koşucular doğa ile iç içe özel bir koşu parkurunda bir kez daha kendilerini deneyimleme ve ilçelerini temsil etme fırsatı bulacak.


İstanbul'un en hızlısı belirlenecek


İlk kez maratonda ilçe bazında yapılan değerlendirmelerde şampiyon olan sporcular, bu kez İstanbul'un en hızlısı olmak için yarışacak. İlk defa düzenlenecek olan bu yarışta sporcular kıyasıya mücadele edecek.


Tüm katılımcılara hatıra madalyası verilecek


42K kadın ve erkek, 15K kadın ve erkek, ayrıca 15K kategorisinde 16-18 yaş aralığının da derecelendirileceği koşuda ilk 3'e kupa verilirken, tüm katılımcılara hatıra madalyası ve günün anısına tişört hediye edilecek.


42. İstanbul Maratonu için kayıtlar devam ediyor


8 Kasım 2020 Pazar günü; 42 kilometrelik ve 15 kilometrelik parkurlarda gerçekleşecek 42. İstanbul Maratonu'nda erken kayıt avantajları devam ediyor. Koşuya katılmak isteyen sporcular 31 Aralık'a kadar devam eden kayıt döneminde 70 TL ödeyerek, 1 Ocak-31 Temmuz tarihleri arasında devam eden kayıt döneminde 85 TL ödeyerek, 1 Ağustos - 31 Ağustos arasında devam eden kayıt döneminde 100 TL ödeyerek ve 1 Eylül-31 Eylül arasında devam eden kayıt döneminde ise 150 TL ödeyerek internet üzerinden kayıt yaptırabilecekler. - İSTANBUL

İstanbul, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 04:18 Kaynak: İHA
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