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Şampiyonlar Kupası Eczacıbaşı VitrA'nın!

6 dakika önce

Karşılaşmaya iyi başlayan Eczacıbaşı VitrA teknik molaya 16-8 önde girdi.

Şampiyonlar Kupası Eczacıbaşı VitrA'nın!, System.String[]

Karşılaşmaya iyi başlayan Eczacıbaşı VitrA teknik molaya 16-8 önde girdi. Teknik molanın ardından iyi oyununu sürdüren Eczacıbaşı VitrA, ilk seti


25-14 kazanarak, 1-0 öne geçti.


İkinci sette iyi oyununu sürdüren Eczacıbaşı VitrA, rakibinin öne geçmesine izin vermeden teknik molaya 16-9 üstün girmeyi başardı. Eczacıbaşı VitrA, seti 25-21 kazanarak 2-0 öne geçti.


VakıfBank, üçüncü sete iyi başlayıp rakibine 16-11 üstünlük sağladı. İyi oyununu sürdüren VakıfBank, rakibini 27-25 yenerek skoru 2-1'e getirdi.


Dördüncü sette de iyi oyununu sürdüren VakıfBank, rakibini 25-20 yenerek durumu 2-2'ye getirdi ve beraberliği sağladı.


Tie-break setinde toparlanıp iyi bir oyun sergileyen Eczacıbaşı VitrA, seti 15-11 kazanıp skoru 3-2'ye getirerek kupanın sahibi oldu.


Salon: İzmir TVF Atatürk


Hakemler: Yavuz Akdemir, Arzu Emiroğlu


VakıfBank: Meliha İsmailoğlu, Haak, Ebrar Karakurt, Rasic, Ognjenovic, Zehra Güneş (Gizem Örge Güner, Gabi, Cansu Özbay, Pınar Atasever, Gözde Yılmaz)


Eczacıbaşı VitrA: Boskovic, Yasemin Güveli, Kim, Gamze Kılıç, Pereira, Ergül Eroğlu (Simge Aköz, Hande Baladın, Lloyd, Melis Durul)


Setler: 14-25, 21-25, 27-25, 25-20, 11-15


Süre: 140 dakika (23, 36, 36, 26, 19 )

Eczacıbaşı Topluluğu, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 11:21 
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