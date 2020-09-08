Şampiyonlar Kupası'nda Eczacıbaşı VitrA ile VakıfBank yarın karşılaşacak

Son iki sezonda bu kupayı Eczacıbaşı VitrA kazanmıştı.

AXA Sigorta Kadınlar Şampiyonlar Kupası müsabakasında Eczacıbaşı VitrA ile VakıfBank yarın İstanbul 'da karşı karşıya gelecek.

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