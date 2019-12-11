Son Dakika Haberleri: Şampiyonlar Lig'nde son 16 turuna yükselen 4 ekip daha belli oldu
Son Dakika Spor Şampiyonlar Lig'nde son 16 turuna yükselen 4 ekip daha belli oldu - Son Dakika Spor

Şampiyonlar Lig'nde son 16 turuna yükselen 4 ekip daha belli oldu

6 saat önce

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında son 16 turuna yükselen 4 ekip daha belli oldu.

Şampiyonlar Lig'nde son 16 turuna yükselen 4 ekip daha belli oldu, System.String[]

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında son 16 turuna yükselen 4 ekip daha belli oldu. Barcelona'nın liderliği garantilediği F Grubu'nda 2'nciliği Borussia Dortmund elde etti.


G Grubu'nda son karşılaşmalar öncesi turu garantileyen Leipzig, ilk, Olympique Lyon da 2. sırayı aldı.


Heyecanın son haftaya kadar sürdüğü H Grubu'nu ise Valencia zirvede, Chelsea 2. sırada bitirdi.


Böylece Barcelona ve Leipzig'den sonra Borussia Dortmund, Olympique Lyon, Valencia ve Chelsea de adlarını son 16 turuna yazdırdı.


F, G ve H gruplarının son haftasında alınan sonuçlar ve puan durumları şöyle:


F Grubu


Borussia Dortmund (Almanya) - Slavia Prag (Çekya): 2-1


Inter (İtalya) - Barcelona (İspanya): 1-2


G Grubu


Olympique Lyon (Fransa) - Leipzig (Almanya): 2-2


Benfica (Portekiz) - Zenit (Rusya): 3-0


H Grubu


Chelsea (İngiltere) - Lille (Fransa): 2-1


Ajax (Hollanda) - Valencia (İspanya): 0-1


Borussia Dortmund, Olympique Lyon, Barcelona, Leipzig, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 02:43 
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