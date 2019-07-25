Son Dakika Haberleri: Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçları tamamlandı
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Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçları tamamlandı

1 saat önce

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçları bu akşam oynanan maçlarla tamamlandı.

Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçları tamamlandı, System.String[]
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçları bu akşam oynanan maçlarla tamamlandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçları oynanan 7 karşılaşmayla tamamlandı. Rövanşların 30-31 Temmuz'da yapılacağı maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Celtic: 5 - Nomme Kalju: 0

BATE Borisov: 2 - Rosenborg: 1

Ferencvaros: 3 - Valletta: 1

Maribor: 2 - AIK: 1

Cluj: 1 - Maccabi Tel Aviv: 0

Kızılyıldız: 2 - HJK Helsinki: 0

Dundalk: 1 - Karabağ: 1 - İSTANBUL
Celtic, Spor

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 12:03 Kaynak: İHA
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