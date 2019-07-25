Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçları tamamlandı
1 saat önce
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçları bu akşam oynanan maçlarla tamamlandı.
Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 12:03 Kaynak: İHA
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçları bu akşam oynanan maçlarla tamamlandı.
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçları oynanan 7 karşılaşmayla tamamlandı. Rövanşların 30-31 Temmuz'da yapılacağı maçlarda alınan sonuçlar şöyle: Celtic
: 5 - Nomme Kalju: 0
BATE Borisov: 2 - Rosenborg: 1
Ferencvaros: 3 - Valletta: 1 Maribor
: 2 - AIK: 1
Cluj: 1 - Maccabi Tel Aviv
: 0
Kızılyıldız: 2 - HJK Helsinki: 0
Dundalk: 1 - Karabağ
: 1 - İSTANBUL
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