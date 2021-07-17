Galatasaray taraftarına müjde! Şampiyonlar Ligi'nin kapısını açacak PSV maçı TV8'de

TV8 karşılaşmanın yayıncısı olduğunu sosyal medyadan duyururken yapılan açıklamada, " Avrupa Fatihi Galatasaray Şampiyonlar Ligi yolundaki ilk mücadelesine çıkıyor! UEFA Şampiyonlar Ligi 2.Ön Eleme Turu 'PSV Eindhoven - Galatasaray' karşılaşması Çarşamba 22.00'de canlı yayınla TV8'de!" ifadelerine yer verildi.

Galatasaray , 21 Temmuz'da Şampiyonlar Ligi yolunda ilk karşılaşmasına çıkacak. Kritik maç öncesi sarı-kırmızılı taraftarlara müjdeli haber geldi. Aslan'ın Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda PSV ile oynayacağı karşılaşma TV8'den şifresiz olarak canlı yayınlanacak.

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