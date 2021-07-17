Galatasaray taraftarına müjde! Şampiyonlar Ligi'nin kapısını açacak PSV maçı TV8'de

Galatasaray, 21 Temmuz'da Şampiyonlar Ligi yolunda ilk karşılaşmasına çıkacak. Kritik maç öncesi sarı-kırmızılı taraftarlara müjdeli haber geldi. Aslan'ın Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda PSV ile oynayacağı karşılaşma TV8'den şifresiz olarak canlı yayınlanacak.
TV8 karşılaşmanın yayıncısı olduğunu sosyal medyadan duyururken yapılan açıklamada, "Avrupa Fatihi Galatasaray Şampiyonlar Ligi yolundaki ilk mücadelesine çıkıyor! UEFA Şampiyonlar Ligi 2.Ön Eleme Turu 'PSV Eindhoven - Galatasaray' karşılaşması Çarşamba 22.00'de canlı yayınla TV8'de!" ifadelerine yer verildi.
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