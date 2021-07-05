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Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Galatasaray'ın rakibi olan PSV, Dumfries ve Malen'i kamp kadrosuna almadı - Son Dakika

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Galatasaray'ın rakibi olan PSV, Dumfries ve Malen'i kamp kadrosuna almadı

05.07.2021 17:06

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda PSV ile karşılaşan Galatasaray'a sevindirici bir haber geldi. Hollanda ekibi, EURO 2020'ye performanslarıyla damga vuran yıldız futbolcuları Denzel Dumfries ve Donyell Malen'i kamp kadrosuna dahil etmedi. İki futbolcunun da Avrupa'da ses getirecek transferler yapması bekleniyor.

Galatasaray'ın Şampiypnlar Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi PSV'de beklenen ayrılıklar gerçekleşiyor. Hollanda A Milli Takımı'nda ortaya koydukları performanla parmak ısırtan Denzel Dumfries ve Donyell Malen takıma veda etmeye hazırlanıyor.

29 KİŞİLİK KAMP KADROSUNDA YOKLAR

Galatasaray'ın rakibi PSV Eindhoven'ın 29 kişilik Almanya kamp kadrosunda Denzel Dumfries ve Donyell Malen yer almadı.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi PSV, Dumfries ve Malen'i kamp kadrosuna almadı
Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Galatasaray'ın rakibi olan PSV, Dumfries ve Malen'i kamp kadrosuna almadı

Galatasaray, Hollanda, PSV, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Galatasaray'ın rakibi olan PSV, Dumfries ve Malen'i kamp kadrosuna almadı - Son Dakika Spor


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