Son Dakika Haberleri: Şampiyonlar Ligi 3. eleme ilk maçı: Medipol Başakşehir: 0 - Olympiakos: 1
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Şampiyonlar Ligi 3. eleme ilk maçı: Medipol Başakşehir: 0 - Olympiakos: 1

1 saat önce

Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a sahasında 1-0 mağlup oldu. Rövanş karşılaşması 13 Ağustos'ta Pire'de oynanacak.

Şampiyonlar Ligi 3. eleme ilk maçı: Medipol Başakşehir: 0 - Olympiakos: 1, System.String[]
Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a sahasında 1-0 mağlup oldu.

İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmanını ilk yarısı golsüz sona erdi.
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UEFA Şampiyonlar Ligi, Yunanistan, Olympiakos, Başakşehir, Spor

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 11:26 
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