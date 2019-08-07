Şampiyonlar Ligi 3. eleme ilk maçı: Medipol Başakşehir: 0 - Olympiakos: 1
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Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a sahasında 1-0 mağlup oldu. Rövanş karşılaşması 13 Ağustos'ta Pire'de oynanacak.
Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 11:26
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