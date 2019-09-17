Son Dakika Haberleri: Şampiyonlar Ligi: Club Brugge - Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda?
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Şampiyonlar Ligi: Club Brugge - Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda?

1 saat önce

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında yarın Belçika'nın Club Brugge ekibiyle karşı karşıya gelecek. Sarı kırmızılı takım, PSG ve Real Madrid'in bulunduğu zorlu grupta ilk galibiyeti için ter dökecek.

Şampiyonlar Ligi: Club Brugge - Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda?, System.String[]

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında yarın Belçika'nın Club Brugge ekibiyle karşı karşıya gelecek. Sarı kırmızılı takım, PSG ve Real Madrid'in bulunduğu zorlu grupta ilk galibiyeti için ter dökecek.


Sarı-kırmızılı ekip, Avrupa kupalarındaki son 26 maçında iki kez kazanabilirken, 16 defa mağlup oldu. Galatasaray, söz konusu dönemdeki 8 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.

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UEFA Şampiyonlar Ligi, Club Brugge, Galatasaray, Belçika, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 02:45 
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