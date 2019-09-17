Şampiyonlar Ligi: Club Brugge - Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda?
1 saat önce
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında yarın Belçika'nın Club Brugge ekibiyle karşı karşıya gelecek.
Sarı kırmızılı takım, PSG ve Real Madrid'in bulunduğu zorlu grupta ilk galibiyeti için ter dökecek.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında yarın Belçika'nın Club Brugge ekibiyle karşı karşıya gelecek. Sarı kırmızılı takım, PSG ve Real Madrid'in bulunduğu zorlu grupta ilk galibiyeti için ter dökecek.
Sarı-kırmızılı ekip, Avrupa kupalarındaki son 26 maçında iki kez kazanabilirken, 16 defa mağlup oldu. Galatasaray, söz konusu dönemdeki 8 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 02:45
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