Şampiyonlar Ligi final maçından önce Tuchel, rakibi Guardiola'nın taklidini yaptı

Şampiyonlar Ligi finali öncesi Tuchel'in Guardiola'yı taklit ettiği anlar izleyenlere tebessüm ettirdi. Heyecanı ve stresi yüksek final öncesi Chelsea Teknik Direktörü, ekibini Guardiola taklidiyle eğlendirmeye çalıştı. Guardiola'nın mimiklerini taklit eden Tuchel, ekibini gülmekten kırdı geçirdi.

YAKAYI ELE VERDİ

O anların kayda alındığını fark eden Tuchel, istifini bozmadan selam verdi. Guardiola ile yakın dostluğu olan Alman hoca, dev final öncesi onunla yemekte buluşmuştu.