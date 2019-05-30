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Şampiyonlar Ligi Finali için Kit Hazırlıkları Finali

1 saat önce

Liverpool kitleri, Şampiyonlar Ligi finalini dört gözle beklediğimiz için son üretimlerini tamamladılar.

Liverpool kitleri, Şampiyonlar Ligi finalini dört gözle beklediğimiz için son üretimlerini tamamladılar.
Şampiyonlar Ligi Finali için Kit Hazırlıkları Finali
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 01:06 
Liverpool, Spor
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