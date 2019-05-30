Şampiyonlar Ligi Finali için Kit Hazırlıkları Finali
1 saat önce
Liverpool kitleri, Şampiyonlar Ligi finalini dört gözle beklediğimiz için son üretimlerini tamamladılar.
Liverpool
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 01:06
kitleri, Şampiyonlar Ligi finalini dört gözle beklediğimiz için son üretimlerini tamamladılar.
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