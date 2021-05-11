Şampiyonlar Ligi finali: İstanbul'daki maçın Portekiz'e alınması gündemde - Son Dakika
BBC

Şampiyonlar Ligi finali: İstanbul'daki maçın Portekiz'e alınması gündemde

11.05.2021 15:21
Şampiyonlar Ligi finali: İstanbul'daki maçın Portekiz'e alınması gündemde, System.String[]

İstanbul'da 29 Mayıs'ta oynanması planlanan Şampiyonlar Ligi final maçının Londra'ya alınmasını isteyen İngiltere ile UEFA arasındaki görüşmelerden uzlaşma çıkmadı.

Şampiyonlar Ligi final maçının İstanbul'dan Londra'ya alınması isteyen İngiltere ile UEFA yetkilileri arasında yapılan görüşmelerde uzlaşma sağlanamadığı bildirildi.

BBC'nin edindiği bilgiye göre, UEFA, maçın Londra'ya alınması halinde İngiltere'deki mevcut seyahat kısıtlamaları nedeniyle sponsor temsilcileri ve turnuva görevlileri gibi maçta görev yapacak kişilerin önemli bir bölümünün verecekleri adreste 10 gün karantinada kalma zorunluluğu olduğunu gündeme getirdi.

UEFA, bu uygulamanın maçın organizasyonunu olumsuz etkileyeceğini belirtti. BBC, İngiltere hükümetinin ise maç için gelecek kişilere istisna sağlamaya sıcak bakmadığını aktardı.

Bu nedenle, UEFA'nın maçın İngiltere'nin de herhangi bir seyahat kısıtlaması uygulamadığı Portekiz'e alınması ihtimali üzerinde durduğu aktarıldı.

İngiliz futbol takımları Chelsea ile Manchester City arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi final maçının 29 Mayıs Cumartesi günü İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanması planlanıyordu.

Ancak İngiltere, Cuma günü yaptığı açıklamayla Türkiye'yi gelişlerde 10 gün otelde karantinanın zorunlu tutulduğu "kırmızı listeye" dahil etti ve taraftarlardan maç için İstanbul'a gitmemelerini istedi.

Türkiye'den farklı olarak Portekiz ise İngiltere'nin "yeşil listesinde" bulunuyor. Bu da, Portekiz'den gelenlerin herhangi bir karantina uygulamasına tabi olmayacağı anlamına geliyor.

İngiltere hükümetinin bilimsel danışma komitesi (SAGE) de yaptığı yazılı açıklamayla maçın yerinin değiştirilmesine yönelik girişimlere destek verdi.

SAGE'den yapılan açıklamada, "İngiltere Futbol Federasyonu ile UEFA arasında, birçok taraftara mümkün olan en güvenli ortamda maçı izlemek için en iyi fırsatı sunmak amacıyla Şampiyonlar Ligi finalinin İngiltere'ye alınması için yürütülen görüşmeleri tüm kalbimizle destekliyoruz. UEFA, geçen yıl bu turnuvanın bazı turlarındaki maçları Portekiz'e almıştı. Dolayısıyla maç yerinin değiştirilmesi daha önce yaşanmamış bir durum değil" denildi.

Daha sonra İngiltere, UEFA'ya başvurarak maçın Londra'daki Wembley Stadı'na alınmasını talep etti.

İki taraf arasındaki görüşmeler halen sürüyor ve nihai kararını Çarşamba günü çıkması bekleniyor.

Chelsea ve Manchester City takımlarının taraftar grupları da söz konusu çağrıları destekleyerek maçın İngiltere'de oynanmasını talep ediyor.

Türkiye'nin 'kırmızı listede' olması ne anlama geliyor?

İngiltere'nin Türkiye'yi "kırmızı listeye" alması, Türkiye'den gelişlerde yalnızca Birleşik Krallık vatandaşları ve oturum izni sahiplerinin ülkeye kabul edileceği ve yine Türkiye'den gelenlerin 10 gün otel karantinasında tutulacağı anlamına geliyor.

Bu otel konaklamasının 1750 sterlinlik (yaklaşık 20 bin 200 liralık) masrafını da yolcuların karşılaması gerekiyor.

Bu uygulama, 12 Mayıs Çarşamba TSİ 06.00 itibarıyla başlayacak.

The Atlantic'te yer alan bir habere göre, Türkiye Futbol Federasyonu sözcüsü, kendilerine yer değişikliğiyle ilgili henüz resmi bir bildirim yapılmadığını söyledi.

Sözcü, "İngiltere'de yetkililer, bu konuda ısrarcı görünüyor ancak biz planlarımızı UEFA'dan gelen talimat ve açıklamalara göre yapıyoruz. Bu konuda resmi bir kanaldan bize herhangi bir değişiklik bildirimi yapılmadı. Finali İstanbul'da yapacağız" dedi.

Şampiyonlar Ligi finali: İstanbul'daki maçın Portekiz'e alınması gündemde
Şampiyonlar Ligi finali: İstanbul'daki maçın Portekiz'e alınması gündemde
Şampiyonlar Ligi finali: İstanbul'daki maçın Portekiz'e alınması gündemde

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Son Dakika Dünya Şampiyonlar Ligi finali: İstanbul'daki maçın Portekiz'e alınması gündemde - Son Dakika Dünya

BBC

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