Şampiyonlar Ligi Finali: Paris SG: 0 Bayern Münih: 0 (İlk yarı)

44. dakikada Bayern savunmasının hatasında topu kapan Mbappe, Di Maria'yla verkaç yaptı ve şutunu çekti. Kaleci Neuer topu hakim oldu.

22. dakikada Davies'in soldan yaptığı ortada ceza sahası içinde topla buluşan Lewandowski dönerek vuruşunu yaptı, kaleci Navas'ı geçen top direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2020 22:50

Kaynak: İHA

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