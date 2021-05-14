Şampiyonlar Ligi finali Porto'ya verilince, İstanbul'a gelmek istemeyen İngilizler pişman oldu

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanması gerekirken yeri değiştirilen Şampiyonlar Ligi finali ile ilgili İngiltere'de ilginç değerlendirmeler yapıldı. İstanbul'da 29 Mayıs'ta organize edilecek ve Chelsea ile Manchester City'yi karşı karşıya getirecek organizasyon, İngiltere'nin salgın kapsamında Türkiye'yi kırmızı listeye almasının ardından, İngiliz taraftarların gelmesinde sıkıntı yaşanacağı kaygılarıyla UEFA tarafından yer değiştirilmişti.

PORTO'YA VERİLDİ

Kupa için iki İngiliz takımının karşı karşıya gelecek olmasından dolayı İngilizler final maçının kendi ülkelerinde oynanmasını istese de, bu da gerçekleşmedi. İngiltere'deki kısıtlamaların da, dev buluşma için yurt dışından geleceklere sıkıntı çıkaracağını öngören UEFA bu yüzden Şampiyonlar Ligi finalini, Portekiz'in Porto şehrine aldı.

ÇABALAR BOŞA GİTTİ

UEFA'nın Şampiyonlar Ligi finalini Portekiz'in ev sahipliğine vermesi İngilizleri mutlu etmedi. Daily Mirror gazetesi, İstanbul'dan alınarak Porto'ya verilen dev organizasyonu İngiliz hükümetinin Wembley Stadı'na almak için çok uğraştığına ancak başaramadığına dikkat çekerek bu durumu 'kendi kalesine gol' olarak nitelendirdi.