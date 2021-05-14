Şampiyonlar Ligi finalinde Tarkan'ın 'Kuzu Kuzu' adlı şarkısının çalınması için kampanya başlatıldı - Son Dakika

Şampiyonlar Ligi finalinde Tarkan'ın 'Kuzu Kuzu' adlı şarkısının çalınması için kampanya başlatıldı

14.05.2021 14:54

Koronavirüs salgını nedeniyle 29 Mayıs'ta İstanbul'da yapılması planlanan Şampiyonlar Ligi final karşılaşması Porto'ya alınmış ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı olan 2023'te yeniden İstanbul'a verileceği öğrenilmişti. Böylece TFF Başkanı Nihat Özdemir'in, "Kuzu kuzu gelecekler" açıklaması gerçeğe dönüşmemiş ve sosyal medyada mizah konusu olmuştu. Futbol yorumcuları ve sporseverler ise Tarkan'ın şarkısının finalde çalınmasını istediklerin sosyal medyada dile getirdiler.

TFF Başkanı Nihat Özdemir, 'Kuzu kuzu gelecekler' açıklamasıyla gündemi sallamıştı. Özdemir, "Kuzu kuzu gelip oynayacaklar. Her şeyimizle finale hazırız. Bütün tedbirler alınmış. UEFA ile görüşmelerimiz devam ediyor. Hiçbir şekilde başka yere alınması söz konusu olamaz. Bu maç inşallah 29 Mayıs'ta İstanbul'da oynanacak. Sağlık, güvenlik, ulaşım her türlü tedbirler alınmış, planlanmış durumda. İki tane İngiliz takımının tarihi bir finali olacak. Manchester City aynı zamanda İngiltere'nin şampiyonu, Chelsea de önemli bir takım. Real Madrid gibi bir dünya devini yenerek finale kaldılar. Sportif anlamda çok güzel bir maç izlettirecekler. Seyircili maç olacağı için. Dünya uzun süredir böyle bir tabloyu özlemişti. Stadımız çok güzel. Zemini olsun, giriş çıkış, bütün şartlar tamamen sağlık kurullarına uygun şekilde planlanmış durumda. Her türlü tedbiri aldık" diye konuşmuştu" açıklamasını yapmıştı.

"KUZU KUZU GELMİYORLAR"

Daha sonrasında final İstanbul'dan alınıp, Portekiz'e verildi. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında finalin İstanbul'da oynanacağı bildirildi. UEFA, Süper Kupa Finali'ni de İstanbul'a verdi. Bu gelişmelerin ardından sosyal medyada 'Kuzu kuzu' geyiği patladı. Yorumcu Mert Aydın, Tarkan'ın şarkısının finalde çalınmasını istedi, bu dakikalar içinde büyük etkileşim aldı. Bir başka yorumcu Uğur Karakullukçu da Tarkan'ın albüm kapağıyla gönderme yaptı.

İşte o paylaşımlar:

Tarkan'ın 'Kuzu kuzu' adlı parçasının Şampiyonlar Ligi finalinde çalınması için kampanya başlatıldı
Tarkan'ın 'Kuzu kuzu' adlı parçasının Şampiyonlar Ligi finalinde çalınması için kampanya başlatıldı
Şampiyonlar Ligi finalinde Tarkan'ın 'Kuzu Kuzu' adlı şarkısının çalınması için kampanya başlatıldı

Futbol Federasyonu, İstanbul, Tarkan, Mayıs, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Şampiyonlar Ligi finalinde Tarkan'ın 'Kuzu Kuzu' adlı şarkısının çalınması için kampanya başlatıldı - Son Dakika Spor


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