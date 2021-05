Şampiyonlar Ligi finalinde Tarkan'ın 'Kuzu Kuzu' adlı şarkısının çalınması için kampanya başlatıldı

TFF Başkanı Nihat Özdemir, 'Kuzu kuzu gelecekler' açıklamasıyla gündemi sallamıştı. Özdemir, "Kuzu kuzu gelip oynayacaklar. Her şeyimizle finale hazırız. Bütün tedbirler alınmış. UEFA ile görüşmelerimiz devam ediyor. Hiçbir şekilde başka yere alınması söz konusu olamaz. Bu maç inşallah 29 Mayıs'ta İstanbul'da oynanacak. Sağlık, güvenlik, ulaşım her türlü tedbirler alınmış, planlanmış durumda. İki tane İngiliz takımının tarihi bir finali olacak. Manchester City aynı zamanda İngiltere'nin şampiyonu, Chelsea de önemli bir takım. Real Madrid gibi bir dünya devini yenerek finale kaldılar. Sportif anlamda çok güzel bir maç izlettirecekler. Seyircili maç olacağı için. Dünya uzun süredir böyle bir tabloyu özlemişti. Stadımız çok güzel. Zemini olsun, giriş çıkış, bütün şartlar tamamen sağlık kurullarına uygun şekilde planlanmış durumda. Her türlü tedbiri aldık" diye konuşmuştu" açıklamasını yapmıştı.

"KUZU KUZU GELMİYORLAR"

Daha sonrasında final İstanbul'dan alınıp, Portekiz'e verildi. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında finalin İstanbul'da oynanacağı bildirildi. UEFA, Süper Kupa Finali'ni de İstanbul'a verdi. Bu gelişmelerin ardından sosyal medyada 'Kuzu kuzu' geyiği patladı. Yorumcu Mert Aydın, Tarkan'ın şarkısının finalde çalınmasını istedi, bu dakikalar içinde büyük etkileşim aldı. Bir başka yorumcu Uğur Karakullukçu da Tarkan'ın albüm kapağıyla gönderme yaptı.

İşte o paylaşımlar: