Son Dakika Haberleri: Şampiyonlar Ligi finalinin adresleri belli oldu
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Şampiyonlar Ligi finalinin adresleri belli oldu

1 saat önce

UEFA'dan yapılan açıklamada, Şampiyonlar Ligi finalinin, 2021'de Rusya'nın Petersburg şehrinde bulunan St. Petersburg Stadı'nda (Gazprom Arena), 2022'de Almanya'nın Münih kentindeki Allianz Arena'da, 2023'te ise İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Wembley Stadı'nda oynanacağı belirtildi.

Şampiyonlar Ligi finalinin adresleri belli oldu, System.String[]

UEFA'dan yapılan açıklamada, Şampiyonlar Ligi finalinin, 2021'de Rusya'nın Petersburg şehrinde bulunan St. Petersburg Stadı'nda (Gazprom Arena), 2022'de Almanya'nın Münih kentindeki Allianz Arena'da, 2023'te ise İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Wembley Stadı'nda oynanacağı belirtildi.


Şampiyonlar Ligi'nin bu sezonki finali, 30 Mayıs 2020'de İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

İngiltere, Gazprom, Almanya, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 10:25 
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