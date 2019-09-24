Şampiyonlar Ligi finalinin adresleri belli oldu
1 saat önce
UEFA'dan yapılan açıklamada, Şampiyonlar Ligi finalinin, 2021'de Rusya'nın Petersburg şehrinde bulunan St. Petersburg Stadı'nda (Gazprom Arena), 2022'de Almanya'nın Münih kentindeki Allianz Arena'da, 2023'te ise İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Wembley Stadı'nda oynanacağı belirtildi.
UEFA'dan yapılan açıklamada, Şampiyonlar Ligi finalinin, 2021'de Rusya'nın Petersburg şehrinde bulunan St. Petersburg Stadı'nda (Gazprom Arena), 2022'de Almanya'nın Münih kentindeki Allianz Arena'da, 2023'te ise İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Wembley Stadı'nda oynanacağı belirtildi.
Şampiyonlar Ligi'nin bu sezonki finali, 30 Mayıs 2020'de İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 10:25
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