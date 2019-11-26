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Şampiyonlar Ligi: Galatasaray Brügge ile 1-1 berabere kaldı, Avrupa serüveni sona erdi
6 saat önce
Şampiyonlar Ligi: Galatasaray Brügge ile 1-1 berabere kaldı, Avrupa serüveni sona erdi
Şampiyonlar Ligi'nde Brugge karşısında kritik bir mücadeleye çıkan Galatasaray rakibiyle evinde 1-1 berabere kalarak Avrupa sayfasını kapattı.
Kadrosundaki büyük eksiklerle Belçika ekibini ağırlayan sarı kırmızılılar ilk yarının 11. dakikasında Adem Büyük'ün ayağından skoru 1-0'a taşıdı.
Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 11:10
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