Son Dakika Haberleri: Şampiyonlar Ligi: Galatasaray Brügge ile 1-1 berabere kaldı, Avrupa serüveni sona erdi
Son Dakika Spor Şampiyonlar Ligi: Galatasaray Brügge ile 1-1 berabere kaldı, Avrupa serüveni sona erdi - Son Dakika Spor

Şampiyonlar Ligi: Galatasaray Brügge ile 1-1 berabere kaldı, Avrupa serüveni sona erdi

6 saat önce

Şampiyonlar Ligi: Galatasaray Brügge ile 1-1 berabere kaldı, Avrupa serüveni sona erdi

Şampiyonlar Ligi: Galatasaray Brügge ile 1-1 berabere kaldı, Avrupa serüveni sona erdi, System.String[]

Şampiyonlar Ligi'nde Brugge karşısında kritik bir mücadeleye çıkan Galatasaray rakibiyle evinde 1-1 berabere kalarak Avrupa sayfasını kapattı.


Kadrosundaki büyük eksiklerle Belçika ekibini ağırlayan sarı kırmızılılar ilk yarının 11. dakikasında Adem Büyük'ün ayağından skoru 1-0'a taşıdı.

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Galatasaray, Brugge, Avrupa, Spor

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 11:10 
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