Şampiyonlar Ligi: Galatasaray Brugge ile 1-1 berabere kaldı

Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Brugge karşısında kritik bir mücadeleye çıkan Galatasaray rakibiyle evinde 1-1 berabere kalarak Avrupa serüvenini riske attı.

Haber Yayın Tarihi:

NATO zirvesi öncesi Türkiye'den "şantaj" çıkışı: İfadeler kabul edilebilir değil

Mbaye Diagne'nin aracı sigortası olmadığı için trafikten men edildi

Avrupa'da hangi ülke ne kadar asgari ücret veriyor?