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Şampiyonlar Ligi: Galatasaray Brugge ile 1-1 berabere kaldı
6 saat önce
Şampiyonlar Ligi: Galatasaray Brugge ile 1-1 berabere kaldı
Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Brugge karşısında kritik bir mücadeleye çıkan Galatasaray rakibiyle evinde 1-1 berabere kalarak Avrupa serüvenini riske attı.
Kadrosundaki büyük eksiklerle Belçika ekibini ağırlayan sarı kırmızılılar, ilk yarının 11. dakikasında Adem Büyük'ün ayağından skoru 1-0'a taşıdı.
Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 12:10
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