Son Dakika Haberleri: Şampiyonlar Ligi: Galatasaray Brugge ile 1-1 berabere kaldı
Son Dakika Dünya Şampiyonlar Ligi: Galatasaray Brugge ile 1-1 berabere kaldı - Son Dakika Dünya

Şampiyonlar Ligi: Galatasaray Brugge ile 1-1 berabere kaldı

6 saat önce

Şampiyonlar Ligi: Galatasaray Brugge ile 1-1 berabere kaldı

Şampiyonlar Ligi: Galatasaray Brugge ile 1-1 berabere kaldı, System.String[]

Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Brugge karşısında kritik bir mücadeleye çıkan Galatasaray rakibiyle evinde 1-1 berabere kalarak Avrupa serüvenini riske attı.


Kadrosundaki büyük eksiklerle Belçika ekibini ağırlayan sarı kırmızılılar, ilk yarının 11. dakikasında Adem Büyük'ün ayağından skoru 1-0'a taşıdı.

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Galatasaray, Avrupa, Brugge, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 12:10 
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