Şampiyonlar Ligi kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda? Eşleşmeler...

Şampiyonlar Ligi'nde 2019-2020 sezonunda son 16 turuna yükselen takımlar ve seri başları belli olurken gözler bugün gerçekleştirilecek kura çekimine çevrildi.
Nyon'da gerçekleştirilecek kura çekiminde gruplarını birinci sırada tamamlayan takımlar, ikinciler ile eşkeşecek. Grup birincileri ilk maçı kendi sahasında oynayacak.
TSİ 14: 00'te gerçekleştirilecek kura çekimi beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak. Aynı zamanda kura çekimini Spor Arena'da bu sayfadan da canlı olarak takip edebileceksiniz.
GRUP BİRİNCİLERİ
Paris Saint-Germain
Liverpool
Manchester City
Barcelona
Valencia
Bayern Münih
RB Leipzig
Juventus
GRUP İKİNCİLERİ
Atalanta
Atletico Madrid
Chelsea
Borussia Dortmund
Lyon
Napoli
Real Madrid
Tottenham