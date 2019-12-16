Şampiyonlar Ligi kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda? Eşleşmeler... - Son Dakika
Son Dakika Spor Şampiyonlar Ligi kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda? Eşleşmeler... - Son Dakika Spor

Şampiyonlar Ligi kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda? Eşleşmeler...

6 saat önce

Şampiyonlar Ligi'nde 2019-2020 sezonunda son 16 turuna yükselen takımlar ve seri başları belli olurken gözler bugün gerçekleştirilecek kura çekimine çevrildi.

Şampiyonlar Ligi kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda? Eşleşmeler..., System.String[]

Şampiyonlar Ligi'nde 2019-2020 sezonunda son 16 turuna yükselen takımlar ve seri başları belli olurken gözler bugün gerçekleştirilecek kura çekimine çevrildi.


Nyon'da gerçekleştirilecek kura çekiminde gruplarını birinci sırada tamamlayan takımlar, ikinciler ile eşkeşecek. Grup birincileri ilk maçı kendi sahasında oynayacak.


TSİ 14: 00'te gerçekleştirilecek kura çekimi beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak. Aynı zamanda kura çekimini Spor Arena'da bu sayfadan da canlı olarak takip edebileceksiniz.


GRUP BİRİNCİLERİ


Paris Saint-Germain


Liverpool


Manchester City


Barcelona


Valencia


Bayern Münih


RB Leipzig


Juventus


GRUP İKİNCİLERİ


Atalanta


Atletico Madrid


Chelsea


Borussia Dortmund


Lyon


Napoli


Real Madrid


Tottenham


Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 12:22 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Şampiyonlar Ligi'nde eşleşmeler belli oldu!
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin İddaa oranları belli oldu! Fenerbahçe favori Leicester, Merih için 30 milyon euroyu gözden çıkardı! Canlı yayında açıkladı! G.Saray Süper Lig'in yıldızlarıyla anlaştı

Son Dakika Haberleri
18:30 Panathinaikos, THY Avrupa Ligi'ndeki Fenerbahçe Beko maçını seyircisiz oynayacak - Son Dakika Spor
18:23 FIFA'dan Platini ve Blatter'e dava! - Son Dakika Spor
18:23 Panathinaikos'un cezası açıklandı! Fenerbahçe maçı seyircisiz! - Son Dakika Spor
18:16 Eyüpspor karşılaşmasının yeri değişti - Son Dakika Spor
18:14 Menteşeli sporculara ASKF'den yılın sporcusu ödülü - Son Dakika Spor
18:01 Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin İddaa oranları belli oldu! Fenerbahçe favori - Son Dakika Spor
17:39 Leicester, Merih için 30 milyon euroyu gözden çıkardı! - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2019 18:36:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Şampiyonlar Ligi kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda? Eşleşmeler... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]