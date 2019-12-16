Şampiyonlar Ligi kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda? Eşleşmeler...

Şampiyonlar Ligi'nde 2019-2020 sezonunda son 16 turuna yükselen takımlar ve seri başları belli olurken gözler bugün gerçekleştirilecek kura çekimine çevrildi.



Nyon'da gerçekleştirilecek kura çekiminde gruplarını birinci sırada tamamlayan takımlar, ikinciler ile eşkeşecek. Grup birincileri ilk maçı kendi sahasında oynayacak.



TSİ 14: 00'te gerçekleştirilecek kura çekimi beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak. Aynı zamanda kura çekimini Spor Arena'da bu sayfadan da canlı olarak takip edebileceksiniz.



GRUP BİRİNCİLERİ



Paris Saint-Germain



Liverpool



Manchester City



Barcelona



Valencia



Bayern Münih



RB Leipzig



Juventus



GRUP İKİNCİLERİ



Atalanta



Atletico Madrid



Chelsea



Borussia Dortmund



Lyon



Napoli



Real Madrid



Tottenham



