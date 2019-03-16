Şampiyonlar Ligi kura çekimine sıcağı sıcağına uzman görüşü
36 dakika önce
Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri, düzenlenen kura çekimiyle belli oldu ve turnuvanın final yolu netleşti.
Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri, düzenlenen kura çekimiyle belli oldu ve turnuvanın final yolu netleşti.
Kura heyecanını Eurosport
ekranlarından sizlere aktaran Erman Yaşar ve Emre Özcan'dan sıcağı sıcağına eşleşmelere dair yorumlarını aldık.
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Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 02:20
Şampiyonlar Liginde Eşleşmeler Belli Oldu
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