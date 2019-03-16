Son Dakika Haberleri: Şampiyonlar Ligi kura çekimine sıcağı sıcağına uzman görüşü

Şampiyonlar Ligi kura çekimine sıcağı sıcağına uzman görüşü

36 dakika önce

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri, düzenlenen kura çekimiyle belli oldu ve turnuvanın final yolu netleşti.

Şampiyonlar Ligi kura çekimine sıcağı sıcağına uzman görüşü, System.String[]
Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri, düzenlenen kura çekimiyle belli oldu ve turnuvanın final yolu netleşti.









Kura heyecanını Eurosport ekranlarından sizlere aktaran Erman Yaşar ve Emre Özcan'dan sıcağı sıcağına eşleşmelere dair yorumlarını aldık.



Kaynak: EuroSport.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 02:20 

Eurosport, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Şampiyonlar Liginde Eşleşmeler Belli Oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep Mitinginde Oylama Yaptı: İşte Demokrasi Bu Erdoğan: Yeni Zelanda'da 3 Türk Yaralandı, Biri ile Telefonda Görüştüm Erdoğan, 49 Kişinin Katledildiği Saldırı Sonrası Yeni Zelanda Devlet Başkanı ile Görüştü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.3.2019 02:56:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şampiyonlar Ligi kura çekimine sıcağı sıcağına uzman görüşü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]