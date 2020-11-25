Şampiyonlar Ligi: Manchester United: 4 Medipol Başakşehir: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika

Şampiyonlar Ligi: Manchester United: 4 Medipol Başakşehir: 1 (Maç sonucu)

25.11.2020 01:07
Şampiyonlar Ligi: Manchester United: 4 Medipol Başakşehir: 1 (Maç sonucu), System.String[]

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu dördüncü maçında Medipol Başakşehir, deplasmanda Manchester United ile karşılaştı.

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu dördüncü maçında Medipol Başakşehir, deplasmanda Manchester United ile karşılaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 4-1 üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

49. dakikada tehlikeli gelişen Manchester United atağında ceza sahası içinde topla buluşan Cavani'nin sağ çaprazdan şutunda meşin yuvarlak savunmadan döndü.

62. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Harry Maguire'nin vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.

75. dakikada ceza sahası ön çizgisine yakın bir noktadan Başakşehir serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Deniz Türüç, sert bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 3-1

79. dakikada ceza yayı üzerinden Visca'nın vuruşunda top direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

87. dakikada ceza sahası sağ çaprazından Visca'nın şutunda kaleci de Gea topu kontrol etti.

90+2. dakikada ev sahibi ekibin gelişen hızlı atağında Greenwood'un pasıyla altıpasta bomboş durumdaki James topu filelere gönderdi. 4-1

Stat: Old Trafford

Hakemler: Ovidiu Hategan xx, Octavian Sovre xx, Sebastian Gheorghe xx

Manchester United: de Gea xx, Wan-Bissaka xx (Brandon Williams dk. 60 x), Maguire xx, Lindelöf xxx (Axel Tuanzebe dk. 46 x), Telles xxx, Fred xx, Van de Beek xx, Rashford xxx (Daniel James dk. 59 x), Bruno Fernandes xxx (Mason Greenwood dk. 58 x), Martial xx (Nemanja Matic dk. 81 ?), Cavani xx

Yedekler: Lee Grant, Dean Henderson, Teden Mengi, Juan Mata, Timothy Fosu-Mensah, Facundo Pellistri Rebollo, Odion Ighalo

Teknik Direktör: Ole Gunnar Solskjaer

Medipol Başakşehir: Mert Günok x, Rafael, Martin Skrtel xx (Ponck dk. 86 ?), Alexandru Epureanu xx,Bolingoli- Mbombo xx (Hasan Ali Kaldırım dk. 74 x), Berkay Özcan xx (Giuliano dk. 74 x), İrfan Can xx (Mahmut Tekdemir dk. 46 x), Nacer Chadli xx (Gulbrandsen dk. 61 x), Deniz Türüç xx, Edin Visca xx, Demba Ba xx

Yedekler: Volkan Babacan, Ahmet Kıvanç, Emre Kaplan, Enes Karakuş

Teknik Direktör: Okan Buruk

Goller: Bruno Fernandes (dk. 7 ve 19), Rashford (dk. 35 pen.), Daniel James (dk. 90+2) (Manchester United), Deniz Türüç (dk. 75) (Medipol Başakşehir)

Sarı kartlar: Tuanzebe, Maguire (Manchester United), Mahmut Tekdemir, Martin Skrtel, Deniz Türüç (Medipol Başakşehir) - İSTANBUL

Şampiyonlar Ligi: Manchester United: 4 Medipol Başakşehir: 1 (Maç sonucu)
Şampiyonlar Ligi: Manchester United: 4 Medipol Başakşehir: 1 (Maç sonucu)
Şampiyonlar Ligi: Manchester United: 4 Medipol Başakşehir: 1 (Maç sonucu)
Şampiyonlar Ligi: Manchester United: 4 Medipol Başakşehir: 1 (Maç sonucu)
Şampiyonlar Ligi: Manchester United: 4 Medipol Başakşehir: 1 (Maç sonucu)
Şampiyonlar Ligi: Manchester United: 4 Medipol Başakşehir: 1 (Maç sonucu)

UEFA Şampiyonlar Ligi, Manchester United, Deniz Türüç, Başakşehir, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Şampiyonlar Ligi: Manchester United: 4 Medipol Başakşehir: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika Spor


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