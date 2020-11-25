Şampiyonlar Ligi: Manchester United: 4 Medipol Başakşehir: 1 (Maç sonucu)

Manchester United: de Gea xx, Wan-Bissaka xx ( Brandon Williams dk. 60 x), Maguire xx, Lindelöf xxx (Axel Tuanzebe dk. 46 x), Telles xxx, Fred xx, Van de Beek xx, Rashford xxx (Daniel James dk. 59 x), Bruno Fernandes xxx (Mason Greenwood dk. 58 x), Martial xx ( Nemanja Matic dk. 81 ?), Cavani xx

87. dakikada ceza sahası sağ çaprazından Visca'nın şutunda kaleci de Gea topu kontrol etti.

75. dakikada ceza sahası ön çizgisine yakın bir noktadan Başakşehir serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Deniz Türüç , sert bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 3-1

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu dördüncü maçında Medipol Başakşehir , deplasmanda Manchester United ile karşılaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 4-1 üstünlüğü ile sona erdi.

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