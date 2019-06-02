Şampiyonlar Ligi Marşı Yazan Saray Hayranıyla Tanışın
5 dakika önce
Uefa Şampiyonlar Ligi marşını yazan Saray hayranıyla tanışın. 1992'de besteci Tony Britten, Handel’in Zadok’undan ilham alan bir canavarın nasıl bir canavar olacağı hakkında hiçbir fikri yoktu.
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 01:06
UEFA Şampiyonlar Ligi marşını yazan Saray hayranıyla tanışın. 1992'de besteci Tony Britten, Handel'in Zadok'undan ilham alan bir canavarın nasıl bir canavar olacağı hakkında hiçbir fikri yoktu.
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