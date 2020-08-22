Şampiyonlar Ligi'nde 1,7 milyar avroluk final

Alman internet sitesi Transfermarkt'ın verilerine göre PSG'nin tahmini piyasa değeri 801,45 milyon, Bayern Münih'in ise 928,55 milyon avro oldu.

Bayern Münih'in Alman oyuncuları Leroy Sane 80 milyon, Joshua Kimmich 75 milyon, Serge Gnabry 72 milyon avroluk değerleriyle takımın en pahalı 3. oyuncusu olarak öne çıkıyor.

PSG'nin yıldızları Fransız Kylian Mbappe 180 milyon avroluk değeriyle ilk sırada yer alırken, Brezilyalı Neymar ise 128 milyon avroluk tahmini piyasa değerine sahip.

Bayern Münihli futbolcuların piyasa değerleri şöyle:

Futbolcu Değeri (avro)

Leroy Sane 80 milyon

Joshua Kimmich 75 milyon

Serge Gnabry 72 milyon

David Alaba 65 milyon

Alphonso Davies 60 milyon

Robert Lewandowski 56 milyon

Philippe Coutinho 56 milyon

Lucas Hernandez 56 milyon

Leon Goretzka 50 milyon

Thiago 48 milyon

Niklas Süle 48 milyon

Kingsley Coman 40 milyon

Benjamin Pavard 40 milyon

Thomas Müller 30 milyon

Corentin Tolisso 25,5 milyon

Ivan Perisic 17,5 milyon

Alvaro Odriozola 16 milyon

Manuel Neuer 14,5 milyon

Javi Martínez 13 milyon

Jerome Boateng 12 milyon

Tanguy Nianzou 11 milyon

Michael Cuisance 10 milyon

Alexander Nübel 9,5 milyon

Joshua Zirkzee 9 milyon

Adrian Fein 5 milyon

Sven Ulreich 3,5 milyon

Leon Dajaku 2,3 milyon

Fiete Arp 2 milyon

Oliver Batista Meier 1,5 milyon

Ron-Thorben Hoffmann 250 bin

Toplam 928,55 milyon

PSG'deki futbolcuların piyasa değerleri şöyle:

Futbolcu Değeri (avro)

Kylian Mbappe 180 milyon

Neymar 128 milyon

Mauro Icardi 60 milyon

Marco Verratti 60 milyon

Marquinhos 52 milyon

Angel Di Maria 32 milyon

Pablo Sarabia 28 milyon

Thilo Kehrer 28 milyon

Abdou Diallo 28 milyon

Presnel Kimpembe 28 milyon

Julian Draxler 24 milyon

Idrissa Gueye 24 milyon

Leandro Paredes 20 milyon

Ander Herrera 16 milyon

Juan Bernat 16 milyon

Colin Dagba 16 milyon

Alphonse Areola 13 milyon

Layvin Kurzawa 12 milyon

Keylor Navas 8 milyon

Sergio Rico 8 milyon

Thiago Silva 4,8 milyon

Loic Mbe Soh 4,5 milyon

Eric Maxim Choupo-Moting 4 milyon

Jese 3,2 milyon

Arnaud Kalimuendo 1 milyon

Mitchel Bakker 900 bin

Marcin Bulka 900 bin

Timothee Pembele 500 bin

Kays Ruiz-Atil 250 bin

Denis Franchi 250 bin

Garissone Innocent 150 bin

Toplam 801,45 milyon