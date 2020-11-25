Şampiyonlar Ligi'nde 3 takım turladı

Barcelona gençleriyle güldü

Juventus uzatmalarda kazandı

Dortmund 'da Haaland şov sürüyorGiroud, Chelsea 'yi uçurdu Başakşehir 'in grubunda işler karışık

OLGUCAN KALKAN/ İSTANBUL, - UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4'üncü hafta maçları dün gece oynanan 8 karşılaşma ile başladı.Devler Ligi'nde deplasmanda Dinamo Kiev'i 4-0 mağlup ederek en farklı skora imza atan Barcelona ile Juventus ve Chelsea bir üst tura çıkmaya garantiledi. Temsilcimiz Başakşehir'in grubunda ise bütün takımların tur şansı devam ediyor.BARCELONA GENÇLERİYLE GÜLDÜŞampiyonlar Ligi G Grubu'nda Barcelona, Dinamo Kiev'in konuğu oldu. Messi, Jong, Pique, Busquets gibi takımın önemli isimlerinin forma giymediği karşılaşmada Barcelona, Kiev deplasmanından 3 puanla döndü. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 52'nci dakikada Dest, 57 ve 70'inci dakikalarda penaltıdan Braithwaite ile 90+2'nci dakikada Griezmann kaydetti. İspanyol ekibi, 4'te 4 yaptığı grupta, adını bir üst tura yazdırdı.JUVENTUS UZATMALARDA KAZANDIG Grubu'ndaki diğer maçta ise Juventus sahasında Ferencvaros'u konuk etti. Macaristan ekibi karşısında oldukça zorlu anlar yaşayan Juve, 19'uncu dakikada Myrto Uzuni'nin golüyle 1-0 geriye düştü. 35'inci dakikada sahneye çıkan süper yıldız Ronaldo, skora dengeyi getirdi ve ilk yarı berabere sona erdi. İkinci yarıda girdiği pozisyonları değerlendiremeyen Juventus, 90+2'nci dakikada Morata'nın golüyle 3 puanı kurtardı. İtalyan ekibinin galibiyetindeki mimarlardan birisi ise karşılaşmada yaptığı 2 asistle Juan Cuadrado oldu. Juventus, Barcelona ile birlikte gruptan çıkmayı garantiledi.DORTMUND'DA HAALAND ŞOV SÜRÜYORDevler Ligi F Grubu'nda ise Borussia Dortmund, sahasında Club Brugge'yi 3-0 ile geçti. Hafta sonunda oynanan Hertha Berlin karşılaşmasında 4 golle takımını sırtlayan Erling Haaland, Şampiyonlar Ligi'nde de fırtına gibi esiyor. Alman ekibinin farklı kazandığı karşılaşmada 2 gol atan Norveçli golcü, Şampiyonlar Ligi'nde 4'üncü haftada gol sayısını 6'ya çıkardı. Dortmund'un diğer golü ise 45'inci dakikada Jadon Sancho'dan geldi.GİROUD, CHELSEA'Yİ UÇURDUŞampiyonlar Ligi E Grubu'nda Chelsea deplasmanda Rennes'in konuğu oldu. Konuk ekip, 22'nci dakikada Odoi'nin golüyle 1-0 öne geçti ve mücadelenin ilk yarısı bu sonuçla sona erdi. Ev sahibi ekipte Guirassy 85'inci dakikada attığı golle skora denge getirdi. Maç bu skorla sona eriyor derken sahneye çıkan Giroud, Chelsea'ye galibiyeti getiren golü kaydetti. İngiliz ekibi, bu sonuçla Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmayı garantiledi. Chelsea ayrıca, 4'üncü maçında kalesine ilk kez gol gördü. Formda bir dönem yaşayan Lampard ve öğrencileri, bu 3 puanla galibiyet serisini 6 maça çıkardı.BAŞAKŞEHİR'İN GRUBUNDA İŞLER KARIŞIK

Temsilcimiz Başakşehir'in de yer aldığı H Grubu'nda 4'üncü maçlar sonunda takımlar birbirlerine yaklaştı. Manchester United, Başakşehir karşısında aldığı 4-1'lik galibiyetle 9 puanla liderliğe oturdu. Başakşehir ise 3 puanla son basamakta kaldı. Gruptaki diğer karşılaşmada PSG sahasında Leipzig'i konuk etti. Fransız ekibi, 11'inci dakikada Neymar'ın penaltıdan attığı golle karşılaşmadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Puanını 6'ya yükselten PSG, bu sonuçla rakibine karşı 2'li averajda da üstünlük kurmayı başardı. Alman ekibi Leipzig ise 2'nci kez sahadan mağlup ayrıldı ve 6 puanda kaldı.