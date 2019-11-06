Son Dakika Haberleri: Şampiyonlar Ligi'nde 4-4'lük maç: Chelsea-Ajax
Son Dakika Dünya Şampiyonlar Ligi'nde 4-4'lük maç: Chelsea-Ajax

Şampiyonlar Ligi'nde 4-4'lük maç: Chelsea-Ajax

7 saat önce

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta heyecanı dört grupta oynanan maçlarla devam etti. Geceye damgasını vuran maç H Grubu'nda ilk iki sırayı paylaşan Chelsea ile Ajax arasında oynandı. Stamford Bridge'de 4-4 sona eren maçta 2 kırmızı kart çıktı.

Şampiyonlar Ligi'nde 4-4'lük maç: Chelsea-Ajax, System.String[]

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta heyecanı dört grupta oynanan maçlarla devam etti.


Geceye damgasını vuran maç H Grubu'nda ilk iki sırayı paylaşan Chelsea ile Ajax arasında oynandı.

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UEFA Şampiyonlar Ligi, Chelsea, Ajax, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 01:58 
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