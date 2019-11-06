Şampiyonlar Ligi'nde 4-4'lük maç: Chelsea-Ajax
7 saat önce
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta heyecanı dört grupta oynanan maçlarla devam etti. Geceye damgasını vuran maç H Grubu'nda ilk iki sırayı paylaşan Chelsea ile Ajax arasında oynandı. Stamford Bridge'de 4-4 sona eren maçta 2 kırmızı kart çıktı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta heyecanı dört grupta oynanan maçlarla devam etti.
Geceye damgasını vuran maç H Grubu'nda ilk iki sırayı paylaşan Chelsea ile Ajax arasında oynandı.
Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 01:58
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