Şampiyonlar Ligi'nde BSC Young Boys ve Malmö FF turladı

Ferencvaros'u 3-2 mağlup eden Young Boys ve Ludogorets Razgrad'a 2-1 mağlup olan Malmö FF, ilk maçın avantajı ile tur atladı.

Şampiyonlar Ligi Play-Off rövanş maçında gecenin oynanan iki maçı; Ferencvaros - Young Boys ve Ludogorets Razgrad - Malmö FF sonrası tur atlayan yeni takımlar belli oldu.

Ferencvaros'u 4. dakikada Cedric Zesiger, 56. dakikada Christian Fassnacht ve 90. dakikada Felix Mambimbi'nin golleri ile mağlup eden Young Boys, tur atlayan taraf oldu. Ferencvaros'un gollerini ise 18. dakikada Henry Wingo ve 27. dakikada Ryan Mmaee kaydetti.

Gecenin diğer maçında Malmö FF, Ludogorets Razgrad'a 2-1 mağlup olsa da evinde 2-0 kazandığı ilk maçın avantajı ile turladı. Ludogorets Razgrad'ın gollerini 10. dakikada Anton Nedyalkov ve 60. dakikada penaltıdan Pieros Sotiriou kaydetti. Malmö FF'in tek golü ise 42. dakikada Veljko Birmancevic'den geldi. - İSTANBUL