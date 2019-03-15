Şampiyonlar Ligi'nde Çeyrek Final Eşleşmeleri Belli Oldu
2 saat önce
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Çeyrek Final eşleşmeleri belli oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Çeyrek Final eşleşmeleri belli oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final kuraları belli oldu. İsviçre'nin Nyon kentinde çekilen kuralarda 4 İngiliz takımı yer alırken Tottenham ve Manchester City birbirleriyle eşleşirken, Barcelona ile de Manchester United rakip oldu.
Kura çekiminin ardından Ajax-Juventus maçının galibi Barcelona - Manchester United maçının galibi ile, Tottenham-Manchester City galibi de Liverpool-Porto'nun galibi ile karşılaşacak.
Devler Ligi'nde çeyrek final ilk maçları 9-10 ve 16-17 Nisan tarihlerinde oynanacak. Çeyrek Final eşleşmeleri şöyle:
Ajax - Juventus
Liverpool - Porto
Tottenham - Manchester City
Barcelona - Manchester United - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 02:26 Kaynak: İHA
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