Son Dakika Haberleri: Şampiyonlar Ligi'nde Çeyrek Final Eşleşmeleri Belli Oldu

Şampiyonlar Ligi'nde Çeyrek Final Eşleşmeleri Belli Oldu

2 saat önce

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Çeyrek Final eşleşmeleri belli oldu.

Şampiyonlar Ligi'nde Çeyrek Final Eşleşmeleri Belli Oldu, System.String[]
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Çeyrek Final eşleşmeleri belli oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final kuraları belli oldu. İsviçre'nin Nyon kentinde çekilen kuralarda 4 İngiliz takımı yer alırken Tottenham ve Manchester City birbirleriyle eşleşirken, Barcelona ile de Manchester United rakip oldu.

Kura çekiminin ardından Ajax-Juventus maçının galibi Barcelona - Manchester United maçının galibi ile, Tottenham-Manchester City galibi de Liverpool-Porto'nun galibi ile karşılaşacak.

Devler Ligi'nde çeyrek final ilk maçları 9-10 ve 16-17 Nisan tarihlerinde oynanacak. Çeyrek Final eşleşmeleri şöyle:

Ajax - Juventus

Liverpool - Porto

Tottenham - Manchester City

Barcelona - Manchester United - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 02:26 Kaynak: İHA

Spor
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