Şampiyonlar Ligi'nde Çeyrek Final Eşleşmeleri Belli Oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Çeyrek Final eşleşmeleri belli oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Çeyrek Final eşleşmeleri belli oldu.



UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final kuraları belli oldu. İsviçre'nin Nyon kentinde çekilen kuralarda 4 İngiliz takımı yer alırken Tottenham ve Manchester City birbirleriyle eşleşirken, Barcelona ile de Manchester United rakip oldu.



Kura çekiminin ardından Ajax-Juventus maçının galibi Barcelona - Manchester United maçının galibi ile, Tottenham-Manchester City galibi de Liverpool-Porto'nun galibi ile karşılaşacak.



Devler Ligi'nde çeyrek final ilk maçları 9-10 ve 16-17 Nisan tarihlerinde oynanacak. Çeyrek Final eşleşmeleri şöyle:



Ajax - Juventus



Liverpool - Porto



Tottenham - Manchester City



Barcelona - Manchester United - İSTANBUL

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