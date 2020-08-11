Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı başlıyor

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda, bu hafta çeyrek final heyecanı yaşanacak.

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2020 11:55

Belediye Başkanı, artan vakalar karşısında isyan etti: Çalın oynayın, size bir şey olmaz