Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finaller başlıyor - Son Dakika
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Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finaller başlıyor

04.04.2022 13:27
Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finaller başlıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları, yarın oynanacak maçlarla başlayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları, yarın oynanacak maçlarla başlayacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının çeyrek finalinde yarın ve 6 Nisan Çarşamba günü 4 karşılaşma futbolseverlerle buluşacak. 12-13 Nisan'da oynanacak rövanş maçları sonrası yarı finale yükselecek 4 takım belli olacak.

DEV MAÇLARA SAHNE OLACAK

Son 16 turunda Portekiz temsilcisi Sporting'i rahat geçen Manchester City, bir önceki turda Manchester United'ı eleyen Atletico Madrid ile karşılaşacak. Tarihi geri dönüşle Paris Saint-Germain'i saf dışı bırakan Real Madrid ise bu turnuvanın son şampiyonu Chelsea ile kozlarını paylaşacak. Alman devi Bayern ise, Juventus'u eleyen Villarreal ile oynayacak.

Tamamı TSİ 22.00'de başlayacak karşılaşmaların programı şöyle:

YARIN

Manchester City - Atletico Madrid

Benfica - Liverpool

6 NİSAN ÇARŞAMBA

Chelsea - Real Madrid

Villarreal - Bayern Münih

(İHA)

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UEFA Şampiyonlar Ligi, Atletico Madrid, Manchester, Nisan, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finaller başlıyor - Son Dakika


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