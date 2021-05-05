Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea, Real Madrid'i eleyerek finalde Manchester City'nin rakibi oldu

Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Chelsea, sahasında Real Madrid'le karşılaştı. Maviler deplasmanda 1-1 berabere kaldığı rakibini evinde 2-0'la geçerek finale yükseldi.

FİNALDE RAKİP MANCHESTER CITY

Karşılaşmada oyunun mutlak hakimi olan Chelsea, 28. dakikada Timo Werner ve 85. dakikada Mount'un golüyle karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı. İlk maçı da deplasmanda 1-1'lik skorla geçen Chelsea toplamda 3-1'lik galibiyete ulaşarak adını finale yazdıran ikinci takım oldu. 29 Mayıs'ta İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak finalde bir diğer İngiliz takımı Chelsea'nin rakibi Manchester City olacak.