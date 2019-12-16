Şampiyonlar Ligi'nde dev eşleşmeler - Son Dakika
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Şampiyonlar Ligi'nde dev eşleşmeler

6 saat önce

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri İsviçre'nin Nyon şehrinde çekilen kuralar sonucunda belli oldu.

Şampiyonlar Ligi'nde dev eşleşmeler, System.String[]

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri İsviçre'nin Nyon şehrinde çekilen kuralar sonucunda belli oldu.

İsviçre'nin Nyon şehrinde çekilen UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu kura çekiminde Türkiye Futbol Federasyonu İcra Kurulu Üyesi Hamit Altıntop da yer aldı. UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda İlk maçlar 18-19 ve 25-26 Şubat'ta; rövanş karşılaşmaları ise 10-11 ve 17-18 Mart tarihleri arasında oynanacak. Altıntop'un çektiği kuraların ardından eşleşmeler şu şekilde oluştu:

Borussia Dortmund - Paris Saint-Germain

Real Madrid - Manchester City

Atalanta - Valencia

Atletico Madrid - Liverpool

Chelsea - Bayern Münih

Olimpik Lyon - Juventus

Tottenham - Leipzig

Napoli - Barcelona


Türkiye Futbol Federasyonu, UEFA Şampiyonlar Ligi, İsviçre, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 02:26 Kaynak: DHA
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