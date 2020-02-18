Şampiyonlar Ligi'nde eleme turları başlıyor! İspanya'da Liverpool'un iddaa oranı... - Son Dakika
Son Dakika Spor Şampiyonlar Ligi'nde eleme turları başlıyor! İspanya'da Liverpool'un iddaa oranı... - Son Dakika Spor

Şampiyonlar Ligi'nde eleme turları başlıyor! İspanya'da Liverpool'un iddaa oranı...

7 saat önce

Bu bir ilandırATLETICO MADRID - LIVERPOOLAtletico Madrid'de sağ bek Trippier sakat. Herrera, Felix ve Diego Costa'nın durumları maç saati netleşecek.

Şampiyonlar Ligi'nde eleme turları başlıyor! İspanya'da Liverpool'un iddaa oranı..., System.String[]

Bu bir ilandır


ATLETICO MADRID - LIVERPOOL


Atletico Madrid'de sağ bek Trippier sakat. Herrera, Felix ve Diego Costa'nın durumları maç saati netleşecek.


La Liga'da oynadıkları son 5 maçın sadece 1'ini kazanabildiler ve zirvenin oldukça uzağında kaldılar.


Liverpool ise koşar adım Premier Lig'de şampiyonluğa gidiyor! Şubat ayının yarısını geçtik, şimdiden önümüzdeki sezonun Şampiyonlar Ligi biletini aldılar bile...


Uzun süredir sakat olan Clyne deplasman kafilesinde yer almadı.


Savunmadaki "Alexander-Arnold, Van Dijk, Joe Gomez, Robertson" dörtlüsü bozulmaz. 20-25 günlük aranın ardından Mane'nin de golle dönüşü sonrası hücumda da "Salah, Firmino, Mane" izleriz.


Liverpool'un Senegalli hücum oyuncusu Sadio Mane, son 2 sezonda Şampiyonlar Ligi elemele turlarında 14 maça çıktı, 10 gol attı.


Atletico Madrid'in İspanyol golcüsü Alvaro Morata ise bugüne kadar Şampiyonlar Ligi'nde 14 gol kaydetti, 7'si eleme turlarındaydı...


Üyelerin yaklaşık %50'si, İngiliz ekibin İspanya'dan zaferle döneceğini düşünüyor.


YORUMCUSU CANER İŞBEĞENDİREN'İN TERCİHİ...


Atletico Madrid yaşanan sakatlıklar sonrasında son dönemde hücum bölgesinde ciddi sorunlar yaşıyor. Morata iyileşse de sakatlık sonrası performansı iyi düzeyde değil. Felix'in durumu şüpheli. Simeone, Valencia maçındaki gibi yine Correa ve Vitolo'ya şans verebilir.


Liverpool ise ligde dolu dizgin gidiyor. Puan farkı dolayısıyla tamamen Devler Ligi'ne kanalize oldular.


Kağıt üstünde Liverpool mücadelenin favorisi görünse de Madrid'de düşük temponun hakim olacağı bir karşılaşma bekliyorum.


Atletico Madrid'den Liverpool'a transfer olan efsaneyi hatırlayalım! Fernando Torres...


Diego Costa, Liverpool, Madrid, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 08:08 
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