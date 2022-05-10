Şampiyonlar Ligi'nde format değişimi - Son Dakika

UEFA, Şampiyonlar Ligi'nde format değişikliği yapıldığını açıklayarak, 2024-2025 sezonundan itibaren grup aşamasındaki takım sayısının 32'den 36'ya çıkarılacağını duyurdu.

UEFA, Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı turnuvası olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde format değişikliğini açıkladı. Buna göre 2024-2025 sezonundan itibaren gruplarda yarışacak takım sayısı 32'den 36'ya çıkarıldı. Grup aşamasına eklenen 4 takımdan 2'si UEFA turnuvalarındaki geçmiş performanslarına ilişkin özel davet ile katılım sağlayacak. Bir takım 'Şampiyonlar Yolu' isimli sistemden gelecek. Diğer ekip ise ülke puanında 5'inci sırada yer alan, ligi 3'üncü basamakta bitiren takım olacak.

Ayrıca yeni formatta tek gruplu lige geçiliyor. Her takım 4 iç saha ve 4 dış saha olmak üzere 8 farklı takımla maç oynayacak. İlk 8 takım doğrudan eleme turlarına yükselirken, 9 ile 24'üncü sıra arasında kalanlar çift maçlı eliminasyon sistemine tabi olacak. 16 ekipten, 8'i daha eleme turlarına kalacak. Böylece eleme turları 16 takımla sürecek.

Öte yandan UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde de 36 takımlı lig sistemi uygulanacak.

(İHA)