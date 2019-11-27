Şampiyonlar Ligi'nde gecenin maçına CANLI BAHİS oyna! iddaa'da öne çıkan...

BARCELONA - DORTMUND

Barcelona gruptaki son maçında evinde Slavia Prag ile golsüz berabere kalarak son 16'ya yükselmeyi garantileme şansını kaçırmıştı. Bu defa Dortmund karşısında kazanarak zorlu Inter deplasmanı öncesi işi bitirmek istiyorlar.

Bu sezon istediği akıcı oyunu bir türlü sahaya yansıtamayan ve alıştığımız farklı skorlu galibiyetlerden uzak kalan Katalan ekibinde teknik direktör Valverde'nin geleceği tartışılıyor.

Bu maçta alınacak kötü bir sonuç tecrübeli hocanın gidişini hızlandırabilir.

Cezalı Pique'nin yanı sıra Semedo ve Alba sakatlıkları nedeniyle kadroda olmayacak. Lenglet'in durumu ise şüpheli. Messi, Suarez ve Griezmann'dan oluşan ölümcül hücum hattı ise sahada olacak.

Deplasmanda mağlup olduğu Inter'i Almanya'da 2-0'dan dönerek yenen Dortmund gruptan çıkma adına avantajı ele geçirdi.

Bundesliga'da çıktığı Paderborn maçının ilk devresini 3-0 geride kapatan Alman ekibi maçı 3-3'e getirip 1 puanı kurtarsa da gidişat iyi değil.

Teknik direktör Favre de tıpkı meslektaşı Valverde gibi eleştirilerin odağında ve aynı şekilde onun da koltuğu sallantıda.

Bu karşılaşmada alınacak kötü bir sonuç ve Inter'in ikinciliği ele geçirmesi işleri Favre aleyhine bozabilir.

Paco Alcacer, Thomas Delaney, Marcel Schmelzer forma giyemeyecek.

'TE İŞE YARAYACAK İSTATİSTİKLER BURADA!

Barcelona'nın La Liga ve Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon çıktığı 17 maçın 14'ünde ilk yarı gol oldu.

Dortmund'un Şampiyonlar Ligi'nde bu sezonki 4 maçının 3'ünde ilk yarı gol oldu.

Borussia Dortmund'un kasım ayında çıktığı 4 karşılaşma da 2.5 ÜST tamamlandı.

Barcelona, Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı son 26 karşılaşmada sadece 2 kez mağlup oldu.

'TA ÖNE ÇIKAN BAHİSLERE DİKKAT!

Bol alternatifli bülteninde ve seçenekleriyle oynanabilen "Barcelona – Dortmund" mücadelesi için üyeleri ağırlıklı olarak Barcelona galibiyetinden yana.

Karşılaşmaya bahis yapan üyelerin %59'u ev sahibi ekibin kazanacağı görüşünde.

YAZARI CENGİZ İZMİTLİ NE DİYOR?

Leganes deplasmanında geriye düşüp maçı çevirmesini bilen Barcelona, bir önceki Şampiyonlar Ligi haftasında, Camp Nou'da Slavia Prag'ın kilidini bir türlü çözememişti. Biraz felsefik bir yaklaşım olacak ama takımın "kimyası" bozuk, kazansa bile soğuk terler döktürüyor, başka bir açıklama bulamıyorum...

Dortmund ise herkesin güle oynaya kazanmasını beklediği Paderborn maçında 1 puanı, 90+2'de kurtarabildi. Orta sahadan Delaney sakat, Götze dinlendirilmişti. Savunma kaliteleri son maçlarda hiç yeterli değil.

Dortmund'un İspanya'dan hüsranla döneceğini düşünüyorum. Barça kazanır!