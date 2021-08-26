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Şampiyonlar Ligi'nde grup kuraları çekildi - Son Dakika

Şampiyonlar Ligi'nde grup kuraları çekildi

26.08.2021 20:24
Şampiyonlar Ligi'nde grup kuraları çekildi, System.String[]

Beşiktaş; Sporting CP, Borussia Dortmund ve Ajax ile eşleştiİlk maçlar 14-15 Eylül'de oynanacakFinal karşılaşması Rusya'daBireysel ödülleri kazananlar belli olduUEFA Başkanlık Ödülü'nün sahibi Danimarka Milli Takımı Sağlık Ekibi ve kaptan Kjaer olduSezer AFŞAR / İSTANBUL - Beşiktaş,...

Beşiktaş; Sporting CP, Borussia Dortmund ve Ajax ile eşleşti

İlk maçlar 14-15 Eylül'de oynanacak

Final karşılaşması Rusya'daBireysel ödülleri kazananlar belli olduUEFA Başkanlık Ödülü'nün sahibi Danimarka Milli Takımı Sağlık Ekibi ve kaptan Kjaer oldu

Sezer AFŞAR/ İSTANBUL  - Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Sporting CP, Borussia Dortmund ve Ajax ile eşleşti.UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2021-2022 sezonu kura çekimi İstanbul'da gerçekleştirildi. Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekimine grup aşamasında yer alan takımların yöneticileri katıldı. Şampiyonlar Ligi'nde yer alan tek Türk ekibi olan Beşiktaş'ı ise kura çekiminde başkan Ahmet Nur Çebi, asbaşkan Emre Kocadağ, futbol yapılanma sorumlusu Erdal Torunoğulları, genel sekreter ve icra kurulu başkanı Ahmet Mesut Urgancılar, UEFA ve kamu kurumları ilişkileri sorumlusu Kemal Erdoğan ve futbol altyapı sorumlusu Fırat Fidan temsil etti. Grup aşamasına kalmaya hak kazanan 32 takım, kura çekiminin ardından 8 farklı gruba dağıldı. Gerçekleştirilen kura çekimi sonrasında Şampiyonlar Ligi'nde oluşan gruplar şu şekilde: A Grubu: Manchester City, Paris Saint-Germain, Leipzig, Club BruggeB Grubu: Atletico Madrid, Liverpool, Porto, MilanC Grubu: Sporting CP, Borussia Dortmund, Ajax, BeşiktaşD Grubu: Inter, Real Madrid, Shakhtar Donetsk, SheriffE Grubu: Bayern Münih, Barcelona, Benfica, Dinamo KievF Grubu: Villarreal, Manchester United, Atalanta, Young BoysG Grubu: Lille, Sevilla, Salzburg, WolfsburgH Grubu: Chelsea, Juventus, Zenit, MalmöİLK MAÇLAR 14-15 EYLÜL'DE OYNANACAKŞampiyonlar Ligi grup aşaması, 14-15 Eylül tarihlerinde oynanacak maçlar ile başlayacak. İlk 2 sırada yer alan takımların son 16 turuna yükseleceği gruplarda, son karşılaşmalar ise 7-8 Aralık tarihlerinde oynanacak.FİNAL KARŞILAŞMASI RUSYA'DAŞampiyonlar Ligi'nde 2021-2022 sezonunun final karşılaşmasına Rusya ev sahipliği yapacak. 28 Mayıs 2022 tarihinde Saint Petersburg Stadı'nda oynanacak olan final karşılaşması sonrasında organizasyonun şampiyonu belli olacak.BİREYSEL ÖDÜLLERİ KAZANANLAR BELLİ OLDUUEFA Şampiyonlar Ligi grup kuralarının çekildiği törende, geçtiğimiz sezonda sergiledikleri performanslar ile Şampiyonlar Ligi'nde "Yılın En İyileri" olmaya hak kazanan oyuncular da açıklandı. Kadınlar ve erkeklerde yılın en iyileri seçilen oyuncular ve teknik direktörler şu şekilde;UEFA Yılın Teknik Direktörü: Thomas Tuchel (Chelsea)UEFA Yılın Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü: Lluis Cortes (Barcelona)UEFA Yılın Futbolcusu: Jorginho (Chelsea)UEFA Yılın Kadın Futbolcusu:  Alexia Putellas (Barcelona)Yılın Kalecisi: Edouard Mendy (Chelsea)Yılın Kadın Kalecisi: Sandra Panos (Barcelona)Yılın Savunma Oyuncusu: Ruben Dias (Manchester City)Yılın Kadın Savunma Oyuncusu: Irene Paredes (PSG)Yılın Orta Saha Oyuncusu: N'Golo Kante (Chelsea)Yılın Kadın Orta Saha Oyuncusu: Alexia Putellas (Barcelona)Yılın Forveti: Erling Haaland (Borussia Dortmund)Yılın Kadın Forveti: Jenni Hermoso (Barcelona)UEFA BAŞKANLIK ÖDÜLÜ'NÜN SAHİBİ DANİMARKA MİLLİ TAKIMI SAĞLIK EKİBİ VE KAPTAN KJAER'IN OLDU

EURO 2020'de oynanan Danimarka - Finlandiya maçı sırasında rahatsızlanarak kendini yere bırakan ve hastaneye kaldırılan Christian Eriksen'e saha içerisinde ilk müdahaleyi yapan Danimarka Milli Takım Sağlık Ekibi ile takım kaptanı Simon Kjaer, UEFA Başkanlık Ödülü'nün sahibi oldu. Ödül, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin tarafından takdim edildi.


Borussia Dortmund, Şampiyonlar Ligi, Danimarka, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Şampiyonlar Ligi'nde grup kuraları çekildi - Son Dakika Spor


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