Son Dakika Haberleri: Şampiyonlar Ligi'nde Haftanın Futbolcusu Diego Godin

Şampiyonlar Ligi'nde Haftanın Futbolcusu Diego Godin

1 saat önce

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Son 16 Turu'nda haftanın futbolcusu Atletico Madrid'in Uruguaylı futbolcusu Diego Godin seçildi.

Şampiyonlar Ligi'nde Haftanın Futbolcusu Diego Godin, System.String[]
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Son 16 Turu'nda haftanın futbolcusu Atletico Madrid'in Uruguaylı futbolcusu Diego Godin seçildi. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Son 16 Turu'nda bu haftanın futbolcusu belli oldu. Şampiyonlar Ligi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Atletico Madrid'in Uruguaylı futbolcusu Diego Godin'in haftanın futbolcusu seçildiğini duyuruldu. Atletico Madrid, Wanda Metropolitano'da karşılaştığı Juventus'u 2-0 yenerek rövanş için avantajlı skor elde etmişti. Savunmada Juventus hücumcularını durduran Godin, mücadelenin 83. dakikasında da rakip fileleri havalandırarak takımının ikinci golünü kaydetmişti.

(Oğuzhan Ort/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 04:21 Kaynak: İHA

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