Şampiyonlar Ligi'nde heyecan başlıyor

Avrupa ve dünya futbolunun kulüpler bazındaki en prestijli spor organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi'nde 2019-2020 sezonunun heyecanı yarın oynanacak grup maçlarıyla başlıyor.



Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en büyüğünü belirleyecek olan Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon heyecanı yarın ve çarşamba günü oynanacak 16 karşılaşmayla başlayacak. Türkiye'yi, Devler Ligi'nde temsil eden tek takım olan Galatasaray da A Grubu ilk maçında çarşamba günü deplasmanda TSİ 19.55'te Belçika'nın Club Brugge takımıyla karşılaşacak.



Şampiyonlar Ligi'nde ilk haftanın maçları şöyle:



17 Eylül Salı



19.55 Inter - Slavia Prag



19.55 Olympique Lyon - Zenit



22.00 Salzburg - Genk



22.00 Napoli - Liverpool



22.00 Chelsea - Valencia



22.00 Borussia Dortmund - Barcelona



22.00 Ajax - Lille



22.00 Benfica - Leipzig



18 Eylül Çarşamba



19.55 Club Brugge - Galatasaray



19.55 Olympiakos - Tottenham



22.00 Bayern Münih - Kızılyıldız



22.00 Paris Saint-Germain - Real Madrid



22.00 Shakhtar Donetsk - Manchester City



22.00 Dinamo Zagreb - Atalanta



22.00 Atletico Madrid - Juventus



22.00 Bayer Leverkusen - Lokomotiv Moskova - İSTANBUL