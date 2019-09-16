Şampiyonlar Ligi'nde heyecan başlıyor

Avrupa ve dünya futbolunun kulüpler bazındaki en prestijli spor organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi'nde 2019-2020 sezonunun heyecanı yarın oynanacak grup maçlarıyla başlıyor.
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en büyüğünü belirleyecek olan Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon heyecanı yarın ve çarşamba günü oynanacak 16 karşılaşmayla başlayacak. Türkiye'yi, Devler Ligi'nde temsil eden tek takım olan Galatasaray da A Grubu ilk maçında çarşamba günü deplasmanda TSİ 19.55'te Belçika'nın Club Brugge takımıyla karşılaşacak.
Şampiyonlar Ligi'nde ilk haftanın maçları şöyle:
17 Eylül Salı
19.55 Inter - Slavia Prag
19.55 Olympique Lyon - Zenit
22.00 Salzburg - Genk
22.00 Napoli - Liverpool
22.00 Chelsea - Valencia
22.00 Borussia Dortmund - Barcelona
22.00 Ajax - Lille
22.00 Benfica - Leipzig
18 Eylül Çarşamba
19.55 Club Brugge - Galatasaray
19.55 Olympiakos - Tottenham
22.00 Bayern Münih - Kızılyıldız
22.00 Paris Saint-Germain - Real Madrid
22.00 Shakhtar Donetsk - Manchester City
22.00 Dinamo Zagreb - Atalanta
22.00 Atletico Madrid - Juventus
22.00 Bayer Leverkusen - Lokomotiv Moskova - İSTANBUL