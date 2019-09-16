Son Dakika Haberleri: Şampiyonlar Ligi'nde heyecan başlıyor
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Şampiyonlar Ligi'nde heyecan başlıyor

1 saat önce

Avrupa ve dünya futbolunun kulüpler bazındaki en prestijli spor organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi'nde 2019-2020 sezonunun heyecanı yarın oynanacak grup maçlarıyla başlıyor.

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Avrupa ve dünya futbolunun kulüpler bazındaki en prestijli spor organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi'nde 2019-2020 sezonunun heyecanı yarın oynanacak grup maçlarıyla başlıyor.


Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en büyüğünü belirleyecek olan Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon heyecanı yarın ve çarşamba günü oynanacak 16 karşılaşmayla başlayacak. Türkiye'yi, Devler Ligi'nde temsil eden tek takım olan Galatasaray da A Grubu ilk maçında çarşamba günü deplasmanda TSİ 19.55'te Belçika'nın Club Brugge takımıyla karşılaşacak.


Şampiyonlar Ligi'nde ilk haftanın maçları şöyle:


17 Eylül Salı


19.55 Inter - Slavia Prag


19.55 Olympique Lyon - Zenit


22.00 Salzburg - Genk


22.00 Napoli - Liverpool


22.00 Chelsea - Valencia


22.00 Borussia Dortmund - Barcelona


22.00 Ajax - Lille


22.00 Benfica - Leipzig


18 Eylül Çarşamba


19.55 Club Brugge - Galatasaray


19.55 Olympiakos - Tottenham


22.00 Bayern Münih - Kızılyıldız


22.00 Paris Saint-Germain - Real Madrid


22.00 Shakhtar Donetsk - Manchester City


22.00 Dinamo Zagreb - Atalanta


22.00 Atletico Madrid - Juventus


22.00 Bayer Leverkusen - Lokomotiv Moskova - İSTANBUL

Galatasaray, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 10:23 Kaynak: İHA
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