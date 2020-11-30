Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan, yarın ve çarşamba günü oynanacak 5. hafta maçlarıyla kaldığı yerden devam edecek.
Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta müsabakaları yarın ve 2 Aralık Çarşamba günü oynanacak. Devler Ligi'nde H Grubu'nda mücadele eden Başakşehir, çarşamba günü evinde saat 20.55'te Leipzig ile karşılaşacak.
Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta programı şöyle:
Yarın
20.55 Lokomotiv Moskova - Salzburg
20.55 Shakhtar Donetsk - Real Madrid
23.00 Atletico Madrid - Bayern Münih
23.00 Borussia Mönchengladbach - Inter
23.00 Olympique Marsilya - Olympiakos
23.00 Porto - Manchester City
23.00 Liverpool - Ajax
23.00 Atalanta - Midtjylland
2 Aralık Çarşamba
20.55 Krasnodar - Rennes
20.55 Medipol Başakşehir - Leipzig
23.00 Sevilla - Chelsea
23.00 Borussia Dortmund - Lazio
23.00 Club Brugge - Zenit
23.00 Juventus - Dinamo Kiev
23.00 Ferencvaros - Barcelona
23.00 Manchester United - Paris Saint-Germain
-İHA-
- Kaynak: İHA
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