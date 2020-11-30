Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan, yarın ve çarşamba günü oynanacak 5. hafta maçlarıyla kaldığı yerden devam edecek.

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