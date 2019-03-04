Son Dakika Haberleri: Şampiyonlar Ligi'nde İlk Çeyrek Finalistler Yarın Belli Oluyor

Şampiyonlar Ligi'nde İlk Çeyrek Finalistler Yarın Belli Oluyor

1 saat önce

Cüneyt Çakır, Porto-Roma maçını yönetecekİstanbul DHAUEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşları yarın başlıyor ve ilk iki çeyrek finalist belli olacak.

Şampiyonlar Ligi'nde İlk Çeyrek Finalistler Yarın Belli Oluyor, System.String[]
Cüneyt Çakır, Porto- Roma maçını yönetecek

İstanbul DHA

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşları yarın başlıyor ve ilk iki çeyrek finalist belli olacak. 

Tamamı TSİ 23.00'te başlayacak son 16 turu rövanş maçlarının programı ve ilk maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

5 MART SALI 

Real Madrid (İspanya) - Ajax (Hollanda) (2-1)

Borussia Dortmund (Almanya) - Tottenham (İngiltere) (0-3)

6 MART ÇARŞAMBA

Paris Saint-Germain (Fransa) - Manchester United (İngiltere) (2-0)

Porto (Portekiz) - Roma (İtalya) (1-2)

12 MART SALI

Juventus (İtalya) - Atletico Madrid (İspanya) (0-2)

Manchester City (İngiltere) - Schalke 04 (Almanya) (3-2)

13 MART ÇARŞAMBA:

Barcelona (İspanya) - Olympique Lyon (Fransa) (0-0)

Bayern Münih (Almanya) - Liverpool (İngiltere) (0-0)

CÜNEYT ÇAKIR, PORTO-ROMA MAÇI İLE BİRLİKTE İLE 42. ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇINI YÖNETECEK

Öte yandan Cüneyt Çakır Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Portekiz temsilcisi Porto ile İtalya'nın Roma takımını karşı karşıya getirecek rövanş maçında görevlendirildi.

6 Mart Çarşamba günü TSİ 23.00'te Portekiz'in Porto şehrindeki Dragao Stadı'nda oynanacak maçta düdük çalacak Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Dördüncü hakemliği ise Halis Özkahya üstlenecek. Karşılaşmada, Polonya Futbol Federasyonundan Szymon Marciniak Video Yardımcı Hakem (VAR), Pawel Gil ise Video Yardımcı Hakem Asistanı olarak görev alacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 03:31 Kaynak: DHA

Roma, Porto, Cüneyt Çakır, Spor
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