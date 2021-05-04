Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist Manchester City - Son Dakika

Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist Manchester City

04.05.2021 23:53
Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist Manchester City, System.String[]

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş karşılaşmasında Manchester City sahasında Paris Saint Germain'i 2-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş karşılaşmasında Manchester City sahasında Paris Saint Germain'i 2-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş karşılaşmasında Manchester City sahasında Paris Saint Germain'i konuk etti. Deplasmanda oynanan karşılaşmayı 2-1 kazanmayı başaran İngiliz ekibi, sahasında da rakibini 2-0 mağlup ederek finale yükseldi. Karşılaşmaya hızlı başlayan City, 11'inci dakikada Mahrez'in attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi. 63'üncü dakikada bir kez daha sahneye çıkan Mahrez, attığı golle farkı 2'ye çıkardı ve maçın sonucunu belirledi: 2-0. PSG'de 69'uncu dakikada Angel Di Maria, Fernandinho'ya yaptığı hareket sonrasında kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

İKİNCİ FİNALİST YARIN BELLİ OLUYORŞampiyonlar Ligi'nde Manchester City'nin finaldeki rakibi ise yarın oynanacak maçta belli olacak. 1-1 biten ilk maçın rövanşında Chelsea sahasında Real Madrid'i konuk edecek. Turu geçen taraf 29 Mayıs'ta Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak final maçında Manchester City'nin rakibi olacak.


- İstanbul

Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist Manchester City - Son Dakika Spor


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