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Şampiyonlar Ligi'nde ilklerin maçı! 4 penaltı atılan Sevilla-Salzburg karşılaşması tarihe geçti - Son Dakika

Şampiyonlar Ligi'nde ilklerin maçı! 4 penaltı atılan Sevilla-Salzburg karşılaşması tarihe geçti

15.09.2021 00:35

Şampiyonlar Ligi'nin açılış haftasında Sevilla, sahasında Salzburg'la 1-1 berabere kaldı. 4 penaltının kullanıldığı karşılaşma Şampiyonlar Ligi tarihine geçti. Öte yandan Salzburg forması giyen Adeyemi, Şampiyonlar Ligi'nde takımına bir maçta üç penaltı kazandıran ilk futbolcu olarak tarihe geçti.

Devler Ligi'nde Sevilla ile Salzburg arasında oynanan maç nefes kesti. 1-1 berabere biten karşılaşmaya kullanılan penaltı sayısı damga vururken, Salzburg 21 yaş ortalamalı takımıyla tarihe geçti.

KARİM ADEYEMİ TARİHE GEÇTİ

NTV Spor'un haberine göre; Karşılaşmanın 12. dakikasında Karim Adeyemi'ye yapılan hareketi VAR incelemesi sonrasında hakem penaltı olarak değerlendirdi. Ancak beyaz noktaya giden Adeyemi, penaltı vuruşundan yararlanamadı. 20. dakikada bu kez Jesus Navas, Karim Adeyemi'ye sert girdi. Hakem Aleksei Kulbakov penaltı noktasını gösterdi. Bir dakika sonra Luka Sucic, penaltı atışını gole çevirdi ve Salzburg'u 1-0 öne geçirdi. 36. dakikada kaleci Bono, Karim Adeyemi'ye yaptığı faul sonrası penaltına neden oldu. Bir dakika sonra Luka Sucic'in penaltı vuruşunda top sağ direkten döndü. Karim Adeyemi ayrıca, Şampiyonlar Ligi'nde takımına bir maçta üç penaltı kazandıran ilk futbolcu oldu.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NİN EN GENÇ KADROSU

40. dakikada ise Sevilla, VAR incelemesinin ardından penaltı kazandı. İki dakika sonra topun başına geçen Ivan Rakitic, topu ağlarla buluşturdu ve Sevilla'ya 1-1'i getiren golü attı. Ivan Rakitic, Sevilla'nın Avrupa Kupaları'ndaki 100. golünü attı. İlk yarı 1-1 sona ererken; Salzburg'un kadrosu da dikkat çekti. Avusturya ekibinin 11'i 22 yıl ve 202 günlük yaş ortalamasıyla tarihinin en genç kadrosuyla Şampiyonlar Ligi maçına çıktı. Salzburg ayrıca, Aralık 2009'dan bu yana (Arsenal'in Olimpiakos kadrosu 21 yıl 215 günlüktü) Şampiyonlar Ligi'ne en genç kadroyla çıkan ekip unvanını elde etti.

Şampiyonlar Ligi'nde ilklerin maçı! 4 penaltı atılan Sevilla-Salzburg karşılaşması tarihe geçti

Salzburg, Sevilla, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Şampiyonlar Ligi'nde ilklerin maçı! 4 penaltı atılan Sevilla-Salzburg karşılaşması tarihe geçti - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Şampiyonlar Ligi'nde ilklerin maçı! 4 penaltı atılan Sevilla-Salzburg karşılaşması tarihe geçti - Son Dakika
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