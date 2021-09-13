Şampiyonlar Ligi'nde perde açılıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçlarının programı şöyle:

"Devler Ligi"nde yarın ve 15 Eylül Çarşamba günü 8 grupta toplam 16 karşılaşma oynanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 8 grupta toplam 32 takım, son 16 ekip arasında yer almak için mücadele edecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi 'nde 2021-22 sezonu yarın oynanacak grup maçları ile başlayacak.

Fatih Terim, gol sevincini yaşayan Trabzonlu Cornelius'u tebrik etti

Sahte aşı kartı düzenleyen 3 hemşire, dolu aşı şişelerini 150, boşları ise 20 liradan satmışlar

35 yıl sonra 12 bin liraya aldığı traktöre 120 bin lira masraf yaptı