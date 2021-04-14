Şampiyonlar Ligi'nde PSG, Bayern Münih'i eleyerek yarı finale yükseldi

Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde ilk maçı Bayern Münih karşısında deplasmanda 3-2 kazanan PSG, ikinci maçta 1-0 yenilmesine rağmen skor avantajıyla yarı final biletini alan taraf oldu.

DEPLASMAN GOLÜ AVANTAJIYLA TURU ATLADI

Maçın ilk yarısında etkili olan taraf PSG'ydi ancak golü bulan Bayern oldu. Lewandowski'nin yokluğunda forvet oynayan Choupo-Moting'in golü ile Bayern Münih ilk yarıyı Neymar'ın kaçırdığı gollere rağmen 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda Bayern oyun üstünlüğünü de ele alarak hücum gücünü artırdı. Atak üzerine atak geliştiren Bayern bir türlü aradığı golü bulamadı. Maçı Bayern Münih 1-0 kazanmasına rağmen PSG, ilk maçta rakibini deplasmanda 3-2 mağlup ettiği için turu atlayan taraf oldu.