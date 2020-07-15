Şampiyonlar Ligi'nde rakipler belli oldu - Son Dakika

Şampiyonlar Ligi'nde rakipler belli oldu

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde kuralar çekildi.

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde kuralar çekildi. Temsilcilerimizden Türk Telekom, Darüşşafaka, Galatasaray, Pınar Karşıyaka ve TOFAŞ, 4 farklı grupta güçlü rakiplerle mücadele edecek.

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Basketbol Şampiyonlar Ligi kura çekimi gerçekleşti. Temsilcilerimiz Türk Telekom, Pınar Karşıyaka, Darüşşafaka, Galatasaray ve TOFAŞ'ın da rakipleri belli oldu. Normal sezonun 13 Ekim'de başlayacağı Şampiyonlar Ligi'nde gruplarını ilk 4 sırada tamamlayan takımlar Play-Off oynama hakkı kazanacak. Müsabakaların takvimi ilerleyen günlerde açıklanacak. Elemelerden gelecek olan 4 takımın da katılımıyla tamamlanacak olan gruplar şu şekilde oluştu:


A Grubu


Dinamo Banco di Sardegna Sassari (İtalya)


Galatasaray Doğa Sigorta (TÜRKİYE)


Iberostar Tenerife (İspanya)


Peristeri (Yunanistan)


Rytas Vilnius (Litvanya)


SIG Strasbourg (Fransa)


VEF Riga (Letonya)


Elemelerin Galibi (Hapoel Tel Aviv/Bakken Bears - Belfius Mons-Hainaut/Anwil Wloclawek)


B Grubu:


Casademont Zaragoza (İspanya)


ERA Nymburk (Çekya)


Falco Vulcano Szombathely (Macaristan)


JDA Dijon (Fransa)


Nizhny Novgorod (Rusya)


Start Lublin (Polonya)


Tofaş (TÜRKİYE)


Elemelerin Galibi (Iraklis/Keravnos - Dnipro/Donar Groningen)


C Grubu:


Darüşşafaka (TÜRKİYE)


Filou Oostende (Belçika)


Hapoel Bank Yahav Jerusalem (İsrail)


Happy Casa Brindisi (İtalya)


Limoges CSP (Fransa)


San Pablo Burgos (İspanya)


Türk Telekom (TÜRKİYE)


Elemelerin Galibi (Igokea/U-BT Cluj-Napoca - Sporting CP/Fribourg Olympic)


D Grubu:


AEK (Yunanistan)


Brose Bamberg (Almanya)


Cholet (Fransa)


Fortitudo Bologna (İtalya)


Hapoel Holon (İsrail)


Pınar Karşıyaka (TÜRKİYE)


RETAbet Bilbao (İspanya)


Elemelerin Galibi (Balkan Botevgrad/Tsmoki-Minsk - London Lions/Neptunas Klaipeda) - İSTANBUL

basketbol, İspanya, Fransa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 14:11 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Şampiyonlar Ligi'nde rakipler belli oldu - Son Dakika Spor
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