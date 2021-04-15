Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid, Liverpool'u eleyerek yarı finale yükseldi - Son Dakika

Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid, Liverpool'u eleyerek yarı finale yükseldi

15.04.2021 00:02

Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Real Madrid, ilk maçta sahasında 3-1 mağlup ettiği Liverpool'la deplasmanda 0-0 berabere kalarak yarı finale yükseldi. Eflatun-beyazlılar yarı finalde bir başka İngiliz devi Chelsea ile karşılaşacak.

Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Liverpool ile Real Madrid karşı karşıya geldi. 0-0 berabere biten mücadelenin sonunda eflatun-beyazlılar yarı finale yükselen taraf oldu.

OZAN KABAK, 60 DAKİKA SAHADA KALDI

Karşılaşmada Liverpool, ilk maçta aldığı skoru lehine çevirmek için mücadele ederken zaman zaman kalesinde pozisyon verdi. Maç boyunca Liverpool, 3 isabetli şut bulurken Real Madrid ise 2 isabetli şut bularak skoru da maç boyunca lehinde tutmayı başardı ve yarı finale adını yazdırdı. Öte yandan Milli futbolcumuz Ozan Kabak, Liverpool'da ilk 11'de sahaya çıkarken 60 dakika görev yaptı.

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Bu skorla Real Madrid yarı finale yükselirken bu turda İngiliz Chelsea ile eşleşti. Şampiyonlar Ligi'nde yarı final ilk maçlar 27-28 Nisan tarihlerinde oynanırken rövanşlar ise 4-5 Mayıs tarihinde gerçekleştirilecek. Final ise 29 Mayıs'ta İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid, Liverpool'u eleyerek yarı finale yükseldi

Real Madrid, Liverpool, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid, Liverpool'u eleyerek yarı finale yükseldi - Son Dakika Spor


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