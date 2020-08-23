Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon Bayern Münih

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Paris Saint-Germain'i 1-0 mağlup eden Bayern Münih, şampiyon oldu.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle seyircisiz ve tek maçlı eliminasyon sistemi üzerinden 8'li Final olarak Portekiz'de oynanan Şampiyonlar Ligi'nin finalinde Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain ile Alman ekibi Bayern Münih, Işık Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

PSG'nin üstün oynadığı ilk yarıda iki takım da yakaladığı fırsatları değerlendiremeyince soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle gidildi. Müsabakanın ikinci yarısında kontrolü ele alan Bayern Münih, 59'uncu dakikada Joshua Kimmich'in açtığı muhteşem ortada Kingsley Coman'ın kafayla ağları sarsmasıyla 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın kalan bölümünde Paris Saint-Germain eşitliği sağlayacak golü bulamayınca, Bayern Münih müsabakayı 1-0 kazandı ve Şampiyonlar Ligi'nde zafere ulaştı.

Bayern Münih bu zaferle birlikte 6'ncı kez Şampiyonlar Ligi kupasının sahibi oldu.