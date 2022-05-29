Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon Real Madrid - Son Dakika
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Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon Real Madrid

29.05.2022 10:51
Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon Real Madrid

Şampiyonlar Ligi finalinde Liverpool'u 1-0 mağlup eden Real Madrid, şampiyon oldu.

Şampiyonlar Ligi finalinde Liverpool'u 1-0 mağlup eden Real Madrid, şampiyon oldu.Avrupa'da futbolun kulüpler düzeyindeki bir numaralı turnuvası olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2021-2022 finalinde İngiliz ekibi Liverpool ile İspanya'nın Real Madrid takımı, Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Stade de France'da karşı karşıya geldi.

Fransız hakem Clement Turpin'in yönettiği karşılaşma, bazı taraftarların stada girememesi gerekçesiyle geç başladı. Maçta ilk düdük saat 22: 00 yerine 22.36'da çaldı.

Mücadelenin ilk yarısı golsüz sona erdi. 59'uncu dakikada gelişen Real Madrid atağında Valverde, sağ kanattan topu içeri çevirdi. Arka direkte boş pozisyonda topla buluşan Vinicius Junior, fileleri havalandırarak takımını 1-0 öne geçirdi. Müsabakanın kalan bölümünde Liverpool'un yakaladığı birçok net pozisyonda Real Madrid'in kalecisi Thibaut Courtois yaptığı başarılı kurtarışlarla İngiliz ekibinin beraberliği yakalamasına izin vermedi ve İspanya temsilcisi, sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılarak şampiyonluğa ulaştı.

Real Madrid bu şampiyonlukla birlikte 14'üncü kez Avrupa'nın en büyük kupasını müzesine götürmüş oldu.

DHA/UÇ,BÖ

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Kaynak: Deutsche Welle

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