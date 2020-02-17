Şampiyonlar Ligi'nde son 16 heyecanı - Son Dakika

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda heyecan yarın oynanacak mücadelelerle başlayacak.

Devler liginde son 16 heyecanı yarın start alıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu yarın oynanacak olan Atletico Madrid - Liverpool ve Borussia Dortmund - Paris Sain-Germain maçlarıyla başlayacak. Bu turda ilk maçlar; yarın, 19 Şubat Çarşamba, 25 Şubat Salı ve 26 Şubat Çarşamba günü oynanacak. Rövanş müsabakaları ise 10 Mart Salı, 11 Mart Çarşamba ve 17 Mart Salı, 18 Mart Çarşamba günü oynanacak.

Son 16 turu ilk maçlarında program şu şekilde:

Yarın

23.00 Atletico Madrid - Liverpool

23.00 Borussia Dortmund - Paris Saint-Germain

19 Şubat Çarşamba

23.00 Atalanta - Valencia

23.00 Tottenham - Leipzig

25 Şubat Salı

23.00 Chelsea - Bayern Münih

23.00 Napoli - Barcelona

26 Şubat Çarşamba

23.00 Olympique Lyon - Juventus

23.00 Real Madrid - Manchester City

(İHA)